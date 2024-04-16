В группе компаний «Ястро» появилась еще одна фирма

В Омске появилось еще одно юридическое лицо со словом «Ястро» в названии. Это общество с ограниченной ответственностью «Ястро-Био», прописанное на 11-й Восточной. В уставном капитале фирмы 10 тысяч рублей, поделенные между Максимом Плетюком (87%), Станиславом Тяшкуном (7%) и Александром Кузницыным (6%).