В группе компаний «Ястро» появилась еще одна фирма

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
В Омске появилось еще одно юридическое лицо со словом «Ястро» в названии. Это общество с ограниченной ответственностью «Ястро-Био», прописанное на 11-й Восточной. В уставном капитале фирмы 10 тысяч рублей, поделенные между Максимом Плетюком (87%), Станиславом Тяшкуном (7%) и Александром Кузницыным (6%).
Официальная специализация новой компании — «сельскохозяйственная деятельность после сбора урожая». Руководителем «Ястро-Био» стал Антон Беккер, в прошлом директор фирм «ПК Омский», «СК Омский» и «ТК Омский», зарегистрированных в том же доме на 11-й Восточной (все эти юрлица имеют статус недействующих).
«Ястро-Био» стало частью обширной бизнес-империи, в которую входят компании «Ястро», «Ястро-Лакт», «Ястро-Агро», «Ястро-Переработка», «Ястро-Инновации». Во всех этих фирмах уставный капитал поделен между Плетиком, Тяшкуном и Кузницыным в одной и той же пропорции.