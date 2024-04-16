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иллюстрация

Требуют 11 млн компенсации. Омский суд накажет контрабандистов краснокнижных сапсанов

16 апреля 2024, 07:17
Фото: Город55
иллюстрация

Омича и двух иностранцев накажут за контрабанду краснокнижных сапсанов

На скамье подсудимых оказались граждане России, Казахстана и Киргизии, которые пытались незаконно перевезти птиц через границу. Минприроды требует 11 млн рублей в качестве компенсации за нанесенный ущерб.

В пресс-службе омских судов сообщили о прошедшем заседании по делу гражданина России, Казахстана и Киргизии, обвиняемых в покушении на контрабанду и оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ.

В сентябре прошлого года подозреваемые перевезли из Хакасии в Омскую область 8 птиц семейства соколиных, занесенных в Красную книгу РФ, на сумму 4,8 млн рублей. После чего они пытались незаконно перевести птиц через границу, но в их планы вмешались сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Омской области.

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области предъявило иск о взыскании с обвиняемых денежных средств в счет возмещения ущерба. И ровно неделю назад прошло открытое судебное заседание, на котором прокуратура огласила обвинительное заключение.

Подсудимый из Киргизии признал свою вину только частично, другие — полностью. В результате сумма иска была увеличена до 11 млн рублей. Судебное заседание было отложено на завтра, 17 апреля.

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