Требуют 11 млн компенсации. Омский суд накажет контрабандистов краснокнижных сапсанов

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
В пресс-службе омских судов сообщили о прошедшем заседании по делу гражданина России, Казахстана и Киргизии, обвиняемых в покушении на контрабанду и оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ.
В сентябре прошлого года подозреваемые перевезли из Хакасии в Омскую область 8 птиц семейства соколиных, занесенных в Красную книгу РФ, на сумму 4,8 млн рублей. После чего они пытались незаконно перевести птиц через границу, но в их планы вмешались сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Омской области.
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области предъявило иск о взыскании с обвиняемых денежных средств в счет возмещения ущерба. И ровно неделю назад прошло открытое судебное заседание, на котором прокуратура огласила обвинительное заключение.
Подсудимый из Киргизии признал свою вину только частично, другие — полностью. В результате сумма иска была увеличена до 11 млн рублей. Судебное заседание было отложено на завтра, 17 апреля.