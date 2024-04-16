Требуют 11 млн компенсации. Омский суд накажет контрабандистов краснокнижных сапсанов

В сентябре прошлого года подозреваемые перевезли из Хакасии в Омскую область 8 птиц семейства соколиных, занесенных в Красную книгу РФ, на сумму 4,8 млн рублей. После чего они пытались незаконно перевести птиц через границу, но в их планы вмешались сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Омской области.