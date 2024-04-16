Торговала из-под прилавка. Суд накажет омичку за продажу контрафактного табака

Осенью прошлого года он купил около 95 тысяч пачек табака разных марок на сумму более 11 млн рублей. После этого он перевез товар в арендованные гаражи и хранил его для продажи. Однако планам помешали сотрудники правоохранительных органов, которые нашли и изъяли весь табак. Теперь омич предстанет перед судом.