Торговала из-под прилавка. Суд накажет омичку за продажу контрафактного табака

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:40
В Омской области утвердили обвинительное заключение по делу 38-летней местной жительницы. Ее обвиняют в приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированного табака в особо крупном размере.
Как оказалось, с января по апрель прошлого года обвиняемая работала в магазине, где незаконно продавала контрафактный табак. Во время расследования у нее нашли и изъяли свыше 7 тысяч пачек немаркированных сигарет. Отметим, что общая стоимость контрафакта превысила 1,1 млн рублей. Теперь уголовное дело рассмотрят в Муромцевском районном суде.
Ранее 37-летнему омичу предъявили обвинение в приобретении, хранении и перевозке немаркированного табака в особо крупном размере.
Осенью прошлого года он купил около 95 тысяч пачек табака разных марок на сумму более 11 млн рублей. После этого он перевез товар в арендованные гаражи и хранил его для продажи. Однако планам помешали сотрудники правоохранительных органов, которые нашли и изъяли весь табак. Теперь омич предстанет перед судом.