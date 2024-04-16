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Posted Сегодня, 03:32

Published Сегодня, 03:32

Modified Сегодня, 03:34

Updated Сегодня, 03:34

иллюстрация

Свежо и тепло. На этой неделе омичей ждут грозы, дожди и 20 градусов тепла

16 апреля 2024, 03:32
Фото: Город55
иллюстрация

В конце рабочей недели омичей ожидает по-настоящему теплая погода

До конца рабочей недели в регионе ожидается неустойчивая погода. Омичей ждут дожди и грозы. При этом температура будет подниматься до +20 градусов.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупреждают, что в ближайшие дни в регионе ожидается неустойчивая погода с преобладанием циклонической активности. Это означает, что до выходных в регионе будет облачная погода с небольшими дождями, при этом воздух прогреется до +20 градусов.

Сегодня, 16 апреля, по прогнозам синоптиков, осадки маловероятны. Днем ожидается температура от +6 до +11 градусов. В ближайшие два дня в регионе пройдут дожди разной интенсивности. Синоптики также предупреждают о возможности порывистого ветра и даже грозы. Ночью температура составит от +2 до +7 градусов, а днем — от +11 до +20 градусов.

В тылу циклона в пятницу, 19 апреля, омичей ожидает небольшое похолодание. Ночью температура может опуститься до +3 градусов, а местами даже до -2 градусов. Днем ожидается от +12 до +17 градусов.

Напомним, что на прошлых выходных погода была приятной для омичей: днем воздух прогрелся до +17 градусов. Однако, несмотря на это, все еще шел дождь и мокрый снег. В Одесском и Русской Поляне даже выпал град, а в Черлаке и Исилькуле была первая гроза.

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