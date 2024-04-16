Свежо и тепло. На этой неделе омичей ждут грозы, дожди и 20 градусов тепла

Напомним, что на прошлых выходных погода была приятной для омичей: днем воздух прогрелся до +17 градусов. Однако, несмотря на это, все еще шел дождь и мокрый снег. В Одесском и Русской Поляне даже выпал град, а в Черлаке и Исилькуле была первая гроза.