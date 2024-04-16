Специалисты и начальники. В омской мэрии ищут сотрудников на зарплату до 60 тысяч

Также в различные департаменты и отделы ищут главных специалистов (зарплата от 35 000 до 43 000 рублей) и специалистов первой категории (от 25 000 до 31 000 рублей). Список вакансий опубликован на сайте госслужбы. Соискателям необходимо иметь высшее образование, опыт государственной службы, знать законы Российской Федерации. Для специалистов первой категории достаточно среднего профессионального образования.