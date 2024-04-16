Специалисты и начальники. В омской мэрии ищут сотрудников на зарплату до 60 тысяч

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
В мэрии Омска сегодня, 16 апреля, опубликовали полтора десятка свежих вакансий для желающих трудиться на государственной службе. Заявки от соискателей принимают до 6 мая.
В департамент строительства ищут начальника отдела контроля за ходом строительства объектов социально-культурного и жилищного назначения. Руководителю обещают зарплату от 48 000 до 59 000 рублей. На такую же сумму может претендовать начальник отдела правового обеспечения департамента образования.
В администрацию Октябрьского округа требуется начальник контрольно-правового отдела. Зарплата — от 48 000 до 59 000 рублей.
В департаменте архитектуры и градостроительства открыта вакансия для начальника управления. Зарплатная «вилка» — от 48 000 до 60 000 рублей.
Также в различные департаменты и отделы ищут главных специалистов (зарплата от 35 000 до 43 000 рублей) и специалистов первой категории (от 25 000 до 31 000 рублей). Список вакансий опубликован на сайте госслужбы. Соискателям необходимо иметь высшее образование, опыт государственной службы, знать законы Российской Федерации. Для специалистов первой категории достаточно среднего профессионального образования.
Ранее Город55 сообщал, что в омский минздрав ищут начальников и сотрудников на зарплату до 47 000 рублей.