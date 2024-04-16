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спецстоянка

Сел пьяным за руль. Житель омского села без прав ездил на квадроцикле и получил штраф

16 апреля 2024, 05:00
Фото: УМВД России по Омской области
спецстоянка

Житель омского села сел пьяным за руль квадроцикла и лишился его

Днем в селе Надеждино полицейские остановили пьяного мужчину, который управлял квадроциклом, не имея на то прав. После медосвидетельствования на него было заведено сразу три административных дела.

Накануне в селе Надеждино Омского района сотрудники ГИБДД остановили квадроцикл «Линхай-Ямаха», которым управлял 47-летний водитель. Как выяснилось, у него не было прав на управление этим видом транспорта.

Кроме того, полицейские заподозрили, что мужчина мог быть в состоянии алкогольного опьянения, когда сел за руль. Медосвидетельствование подтвердило это предположение: уровень алкоголя в выдыхаемом им воздухе составил 0,836 мг/л.

После чего на водителя были заведены сразу три административных производства по частям 1 статей 12.8, 12.7 и 12.1 КоАП РФ. Теперь ему грозит штраф и лишение прав. Кроме того, его квадроцикл был помещен на спецстоянку.

Напомним, что для управления квадроциклами необходимо наличие соответствующей категории водительского удостоверения.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#ГИБДД#Штраф#Лишение прав#Новости#Стоянка#Опьянение
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