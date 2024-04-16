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Posted Сегодня, 08:51

Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

Воздух должен прогреться в начале мая до +17 градусов.

Погода на майские праздники: когда будет тепло в Омской области

16 апреля 2024, 08:51
Фото: Город55
Воздух должен прогреться в начале мая до +17 градусов.

Стало известно о погоде на майские праздники в Омской области

Майские праздники совсем скоро, но получится ли выйти на субботник и пожарить шашлыки? Все зависит от погоды. Опубликован прогноз на грядущие нерабочие дни.

По данным сервиса Яндекс.Погоды, майские праздники 2024 года порадуют омичей теплом. Воздух днем будет прогреваться до +17 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, но в основном прогнозируются ясные дни.

Фото: Яндекс.Погода

Ночью при этом будет также тепло — температура составит +7… +11 градусов, что говорит о стремительном приближении летнего сезона.

На Рамблер.погода представлен график с температурой. Самый теплый день ожидается 6 мая. Жители Омской области будут наслаждаться 17-градусной майской жарой. Кстати, возможны осадки. Дождь может помешать планам 4 и 11 мая. В остальные дни будет сухо.

Фото: Рамблер.Погода

Напомним, что, согласно производственному календарю на 2024 год, отдыхать россияне начнут уже в конце апреля. В понедельник и вторник, 29 и 30 числа, начнутся выходные. Вместе с тем суббота, 27 апреля, будет рабочей.

Традиционно 1 мая объявляется нерабочим днем. Но в четверг и пятницу, 2 и 3 мая, нужно будет поработать. Далее — 4 и 5 числа — снова начнутся выходные. После, с 6 по 8 мая, будут еще несколько рабочих дней. В четверг, 9 числа, отдых продолжится, а 13-го майские праздники официально закончатся.

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#Алина Ясинская#Общество#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Россия#Новости#Майские праздники#Погода на выходных
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