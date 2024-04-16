Погода на майские праздники: когда будет тепло в Омской области

Традиционно 1 мая объявляется нерабочим днем. Но в четверг и пятницу, 2 и 3 мая, нужно будет поработать. Далее — 4 и 5 числа — снова начнутся выходные. После, с 6 по 8 мая, будут еще несколько рабочих дней. В четверг, 9 числа, отдых продолжится, а 13-го майские праздники официально закончатся.