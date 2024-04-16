Погода на майские праздники: когда будет тепло в Омской области

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
По данным сервиса Яндекс.Погоды, майские праздники 2024 года порадуют омичей теплом. Воздух днем будет прогреваться до +17 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, но в основном прогнозируются ясные дни.
Ночью при этом будет также тепло — температура составит +7… +11 градусов, что говорит о стремительном приближении летнего сезона.
На Рамблер.погода представлен график с температурой. Самый теплый день ожидается 6 мая. Жители Омской области будут наслаждаться 17-градусной майской жарой. Кстати, возможны осадки. Дождь может помешать планам 4 и 11 мая. В остальные дни будет сухо.
Напомним, что, согласно производственному календарю на 2024 год, отдыхать россияне начнут уже в конце апреля. В понедельник и вторник, 29 и 30 числа, начнутся выходные. Вместе с тем суббота, 27 апреля, будет рабочей.
Традиционно 1 мая объявляется нерабочим днем. Но в четверг и пятницу, 2 и 3 мая, нужно будет поработать. Далее — 4 и 5 числа — снова начнутся выходные. После, с 6 по 8 мая, будут еще несколько рабочих дней. В четверг, 9 числа, отдых продолжится, а 13-го майские праздники официально закончатся.