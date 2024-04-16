Омская прокуратура выявила ряд нарушений в содержании минерализованных полос

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Прокурор Большереченского района Николай Иконюк провел проверку в отдаленных населенных пунктах района, которые больше других подвержены возникновению огня в пожароопасный период.
Так, в результате проверки были выявлены нарушения в возведении минерализованных полос в Чебаклинском, Старокарасукском и Ингалинском сельских поселениях.
Устранение нарушений поставлено на контроль районной прокуратурой, а главам нацеленных пунктов, где удалось обнаружить нарушения, внесены представления.