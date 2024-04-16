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Прокуратура выявила ряд нарушений в содержании противопожарных полос в регионе

Омская прокуратура выявила ряд нарушений в содержании минерализованных полос

16 апреля 2024, 08:50
Фото: Прокуратура Омской области

Прокуратура выявила ряд нарушений в содержании противопожарных полос в регионе

Прокурор Большереченского района провел проверку в отдаленных населенных пунктах и внес представление главам сельских поселений, где были обнаружены нарушения.

Прокурор Большереченского района Николай Иконюк провел проверку в отдаленных населенных пунктах района, которые больше других подвержены возникновению огня в пожароопасный период.

Так, в результате проверки были выявлены нарушения в возведении минерализованных полос в Чебаклинском, Старокарасукском и Ингалинском сельских поселениях.

Устранение нарушений поставлено на контроль районной прокуратурой, а главам нацеленных пунктов, где удалось обнаружить нарушения, внесены представления.

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