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Лучший ассистент омского «Авангарда» Владимир Ткачев стал отцом

Назвали как папу. Лучший ассистент омского «Авангарда» Владимир Ткачев стал отцом

16 апреля 2024, 10:59
Фото: ХК «Авангард»

Лучший ассистент омского «Авангарда» Владимир Ткачев стал отцом

О пополнении в семье Владимира и Виктории Ткачевых сообщили в официальной группе омской хоккейной команды.

В пресс-службе хоккейного клуба «Авангард» рассказали о пополнении в семье лучшего ассистента команды Владимира Ткачева. Его жена Виктория родила сына сегодня, 16 апреля.

Мальчика решили назвать Владимиром, вес новорожденного — 3,7 килограмм, а рост — 55 сантиметров.

«Надеемся, вместе с именем передастся и трудолюбие с талантом. Желаем здоровья „ястребку“ и родителям и ждем на трибунах нового болельщика в следующем сезоне!» — написали в пресс-службе.
Фото: ХК «Авангард»

Напомним, что в конце августа прошлого года сын родился у еще одного нападающего «Авангарда» — Рида Буше. Американский хоккеист стал отцов в третий раз.

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше в третий раз стал отцом
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