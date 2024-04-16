Назвали как папу. Лучший ассистент омского «Авангарда» Владимир Ткачев стал отцом

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
В пресс-службе хоккейного клуба «Авангард» рассказали о пополнении в семье лучшего ассистента команды Владимира Ткачева. Его жена Виктория родила сына сегодня, 16 апреля.
Мальчика решили назвать Владимиром, вес новорожденного — 3,7 килограмм, а рост — 55 сантиметров.
«Надеемся, вместе с именем передастся и трудолюбие с талантом. Желаем здоровья „ястребку“ и родителям и ждем на трибунах нового болельщика в следующем сезоне!» — написали в пресс-службе.
Напомним, что в конце августа прошлого года сын родился у еще одного нападающего «Авангарда» — Рида Буше. Американский хоккеист стал отцов в третий раз.