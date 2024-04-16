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Posted Сегодня, 19:45

Published Сегодня, 19:45

Modified Сегодня, 19:47

Updated Сегодня, 19:47

Какие-то группы уже выступают и на зарубежных площадках.

На слуху: топ-3 музыкальных группы Омска, покорившие сердца всей России

16 апреля 2024, 19:45
Фото: Город55
Какие-то группы уже выступают и на зарубежных площадках.

Топ-3 музыкальных группы Омска, прославившиеся на всю Россию

В Омской области живет очень много творческих людей. Кто-то переезжает, но корни остаются. На протяжении нескольких лет здесь зреют таланты, и некоторым из них удается заявить о себе очень громко. Город55 собрал список из трех музыкальных групп, песни которых слушает вся страна.

Nytt Land

Уникальная группа образовалась в 2014 году, создав одноименный альбом. Небольшой город Калачинск в Омской области является малой родиной коллектива. Музыканты творят в жанре dark extreme folk, чем притягивают не только российскую аудиторию, но и слушателей из Северной Европы.

Музыка Nytt Land очень самобытна, аутентична. В копилке у команды больше пяти альбомов. В составе группы три человека: Наталья и Анатолий Пахаленко (вокал, музыканты-мультиинструменталисты), а также Сергей Силицкий (ударные, бэк-вокал). Кстати, в мае Nytt Land выступят в Москве и Санкт-Петербурге.

5УТРА

Основа этого музыкального коллектива — супружеская пара Анна и Никита Беляковы. Их группе уже восемь лет, и дуэт активно строит карьеру. Так, омичи записали трек «Давай сбежим» («Искорки»), который возглавил множество музыкальных чартов. Российская аудитория полюбила и клип, снятый на эту песню, который активно просматривался в соцсетях. Прошлогодние топы «Яндекс.Музыки» и «ВКонтакте» говорят о том, что о «5УТРА» узнала вся страна.

Коллективы не забывают малую родину и выступают для земляков.Коллективы не забывают малую родину и выступают для земляков.
Коллективы не забывают малую родину и выступают для земляков.
Фото: Город55

Музыканты недавно перебрались в Москву, где им уже неоднократно предлагали рабочие проекты. К слову, в июле этого года песни «5УТРА» услышат посетители VK Fest в Лужниках.

25/17

Самая «старшая» группа в Омской области. Известный коллектив родом из Тары. Андрей Позднухов и Антон Завьялов, взявшие псевдонимы Бледный и Ант, уже давно покинули малую родину, но не забывают регулярно проводить для земляков концерты. Кстати, гастроли организуются не только в России, но и в других странах. На VK Fest «25/17» также будет выступать.

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#Алина Ясинская#Общество#Культура#Музыка#Музыкант#Омск#Омская область#Музыканты#Россия#Новости#Музыкальная группа
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