На слуху: топ-3 музыкальных группы Омска, покорившие сердца всей России

Posted Сегодня, 19:45
Published Сегодня, 19:45
Modified Сегодня, 19:47
Updated Сегодня, 19:47
Уникальная группа образовалась в 2014 году, создав одноименный альбом. Небольшой город Калачинск в Омской области является малой родиной коллектива. Музыканты творят в жанре dark extreme folk, чем притягивают не только российскую аудиторию, но и слушателей из Северной Европы.
Музыка Nytt Land очень самобытна, аутентична. В копилке у команды больше пяти альбомов. В составе группы три человека: Наталья и Анатолий Пахаленко (вокал, музыканты-мультиинструменталисты), а также Сергей Силицкий (ударные, бэк-вокал). Кстати, в мае Nytt Land выступят в Москве и Санкт-Петербурге.
Основа этого музыкального коллектива — супружеская пара Анна и Никита Беляковы. Их группе уже восемь лет, и дуэт активно строит карьеру. Так, омичи записали трек «Давай сбежим» («Искорки»), который возглавил множество музыкальных чартов. Российская аудитория полюбила и клип, снятый на эту песню, который активно просматривался в соцсетях. Прошлогодние топы «Яндекс.Музыки» и «ВКонтакте» говорят о том, что о «5УТРА» узнала вся страна.
Музыканты недавно перебрались в Москву, где им уже неоднократно предлагали рабочие проекты. К слову, в июле этого года песни «5УТРА» услышат посетители VK Fest в Лужниках.
Самая «старшая» группа в Омской области. Известный коллектив родом из Тары. Андрей Позднухов и Антон Завьялов, взявшие псевдонимы Бледный и Ант, уже давно покинули малую родину, но не забывают регулярно проводить для земляков концерты. Кстати, гастроли организуются не только в России, но и в других странах. На VK Fest «25/17» также будет выступать.