На слуху: топ-3 музыкальных группы Омска, покорившие сердца всей России

Основа этого музыкального коллектива — супружеская пара Анна и Никита Беляковы. Их группе уже восемь лет, и дуэт активно строит карьеру. Так, омичи записали трек «Давай сбежим» («Искорки»), который возглавил множество музыкальных чартов. Российская аудитория полюбила и клип, снятый на эту песню, который активно просматривался в соцсетях. Прошлогодние топы «Яндекс.Музыки» и «ВКонтакте» говорят о том, что о «5УТРА» узнала вся страна.