Корпорация МСП: Объем закупок госкомпаний у самозанятых вырос на 160%

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Исаевич пояснил, что благодаря предоставлению преференций, которые предусмотрены для малого и среднего бизнеса, самозанятым удалось упростить процесс участия в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ, что привело к росту объема закупок у данной категории граждан.
Топ-3 регионов по приросту объема закупок у самозанятых включает Курскую область (+504 миллиона рублей), Москву (+211 миллионов) и Санкт-Петербург (+92 миллиона). За ними следуют Свердловская и Калининградская области с приростом на 45,6 и 39,3 миллиона рублей соответственно.
По совокупному объему закупок у самозанятых лидируют такие регионы, как Курская область (0,5 млрд рублей), Москва (0,38 млрд) и Санкт-Петербург (0,13 млрд), а также Московская (0,11 млрд) и Свердловская (0,08 млрд) области.
Наибольший прирост по объему закупок у самозанятых наблюдается в сферах вспомогательных услуг, связанных услугами с финансового посредничества страхования (+660 миллионов рублей, более чем в 1000 раз), а также в профессиональных, научных и технических услугах (+89,2 миллиона, почти в семь раз), юридических и бухгалтерских услугах (+85,7 миллиона, в 12,5 раза), услугах в сфере искусства, творчества и развлечений (+83,7 миллиона, вдвое), и строительных специализированных работах (+74,6 миллиона рублей, в 4,1 раза).
За четыре года крупнейшие заказчики заключили почти 14 тысяч договоров на общую сумму более 14,7 миллиарда рублей с самозанятыми. Средняя стоимость договора составляет 546 тысяч рублей.
Напомним, что с 1 апреля 2020 года самозанятые могут участвовать в закупках в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ на равных условиях с МСП. Поддержка самозанятых является одним из ключевых направлений нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом Владимиром Путиным и курируемого первым вице-премьером Андреем Белоусовым.