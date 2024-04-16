Корпорация МСП: Объем закупок госкомпаний у самозанятых вырос на 160%

Наибольший прирост по объему закупок у самозанятых наблюдается в сферах вспомогательных услуг, связанных услугами с финансового посредничества страхования (+660 миллионов рублей, более чем в 1000 раз), а также в профессиональных, научных и технических услугах (+89,2 миллиона, почти в семь раз), юридических и бухгалтерских услугах (+85,7 миллиона, в 12,5 раза), услугах в сфере искусства, творчества и развлечений (+83,7 миллиона, вдвое), и строительных специализированных работах (+74,6 миллиона рублей, в 4,1 раза).