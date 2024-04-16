Гендиректор РЭО рассказал о выпуске первых зеленых облигаций

Что касается программы устойчивого развития, то здесь компания разработала ESG-стандарты для отрасли обращения с отходами. По словам Дениса Буцаева, на сегодняшний день в компании сформирован совет по устойчивому развитию и утверждена политика зеленого финансирования, пишет newsnn.ru. В предыдущие два года РЭО получил рейтинг ESG-II от рейтингового агентства «Эксперт РА». В 2024 году компания планирует выпуск первых ценных бумаг с верифицируемым титулом «зеленые», сообщил глава РЭО.