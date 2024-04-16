Гендиректор РЭО рассказал о выпуске первых зеленых облигаций

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Что касается программы устойчивого развития, то здесь компания разработала ESG-стандарты для отрасли обращения с отходами. По словам Дениса Буцаева, на сегодняшний день в компании сформирован совет по устойчивому развитию и утверждена политика зеленого финансирования, пишет newsnn.ru. В предыдущие два года РЭО получил рейтинг ESG-II от рейтингового агентства «Эксперт РА». В 2024 году компания планирует выпуск первых ценных бумаг с верифицируемым титулом «зеленые», сообщил глава РЭО.
Выпуск зеленых облигацией предусмотрен в соответствии с принципами устойчивого развития. Также предполагается, что сами ценные бумаги будут соответствовать ESG-принципам. Облигации будут размещены на Московской бирже.
Чтобы получить финансирование на реализацию проектов за счет средств от размещения зеленых облигаций ППК «РЭО», инвестор должен выполнять ряд требований. Кроме этого, он должен соответствовать политике зеленого финансирования компании.
Первый в стране выпуск коммерческих зеленых облигаций был в 2022 году. Тогда ППК «Российский экологический оператор» купила у компании «ЭкоЛайн-ВторПласт» эти ценные бумаги на 2 млрд рублей. На эти средства было профинансировано создание самого крупного в России завода, специализирующегося на переработке пластиковых отходов.
16 апреля в Москве РЭО представил вице-премьеру Виктории Абрамченко доклад на тему «Отчет ППК „Российский экологический оператор“. 5 лет компании».