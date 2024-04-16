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«Газпром межрегионгаз Омск» потребовал 50 млн рублей от «Центра имени Хруничева»

«Дочка» «Газпрома» потребовала от «Центра имени Хруничева» 50 млн рублей

16 апреля 2024, 08:42
Фото: 1MI

«Газпром межрегионгаз Омск» потребовал 50 млн рублей от «Центра имени Хруничева»

Суд уже принял иск к рассмотрению.

В Арбитражном суде Омской области началось производство по тяжбе ООО «Газпром межрегионгаз Омск» с ФГУПом «Государственный космический научно-производственный
центр имени М. В. Хруничева». «Дочка» «Газпрома» подала иск о взыскании долга за газ в размере 49,8 млн рублей.

Первое заседание по делу состоится 21 мая. Напомним: филиалом «Центра имени Хруничева» является расположенное в Омске производственное объединение «Полет», которое специализируется на выпуске авиационной и ракетно-космической техники. Именно на «Полете» была произведена ракета «Ангара», запущенная на прошлой неделе с космодрома «Восточный».

Запуск уже в апреле. Омская «Ангара» первой полетит с космодрома «Восточный»
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Арбитражный суд#Газпром#Новости#Полет
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