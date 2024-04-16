«Дочка» «Газпрома» потребовала от «Центра имени Хруничева» 50 млн рублей

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Published Сегодня, 08:42
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В Арбитражном суде Омской области началось производство по тяжбе ООО «Газпром межрегионгаз Омск» с ФГУПом «Государственный космический научно-производственный
центр имени М. В. Хруничева». «Дочка» «Газпрома» подала иск о взыскании долга за газ в размере 49,8 млн рублей.
Первое заседание по делу состоится 21 мая. Напомним: филиалом «Центра имени Хруничева» является расположенное в Омске производственное объединение «Полет», которое специализируется на выпуске авиационной и ракетно-космической техники. Именно на «Полете» была произведена ракета «Ангара», запущенная на прошлой неделе с космодрома «Восточный».