Житель Омской области приревновал жену к другу и напал на них с топором

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:52
Прокуратура Омского района направила в суд уголовное дело 44-летнего мужчины, который обвиняется в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Следствие предварительно установило, что в августе прошлого года мужчина с выпивал с супругой в своем доме на территории СНТ «Овощевод», вместе с ними находился общий знакомый. В какой-то момент обвиняемый оставил жену наедине с приятелем, а когда вернулся, увидел, что они держатся за руки и разговаривают.
На почве ревности мужчина взял топор и начал бить знакомого и супругу в область головы и груди. Женщина просила вызвать скорую, но муж согласился только при условии, что она возьмет вину на себя. Медики смогли вовремя оказать помощь пострадавшим, их удалось спасти, однако произошедшее принесло тяжкий вред их здоровью.
В ходе следствия подсудимый частично признал вину, уверяя, что не хотел убивать ни супругу, ни приятеля. Окончательное решение по делу примет Омский районный суд.