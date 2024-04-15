Житель Омской области приревновал жену к другу и напал на них с топором

Следствие предварительно установило, что в августе прошлого года мужчина с выпивал с супругой в своем доме на территории СНТ «Овощевод», вместе с ними находился общий знакомый. В какой-то момент обвиняемый оставил жену наедине с приятелем, а когда вернулся, увидел, что они держатся за руки и разговаривают.