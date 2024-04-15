Вместо сладких угощений. Омские полицейские задержали организатора наркопритона

Во время обыска в доме были обнаружены предметы, которые использовались для употребления синтетических наркотиков. На месте также удалось задержать трех гостей омича. В их отношении составили административные протоколы по ч. 1 ст. 6.9. КоАП РФ за потребление наркотиков без назначения врача.