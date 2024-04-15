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Published Сегодня, 09:22

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Updated Сегодня, 09:22

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Вместо сладких угощений. Омские полицейские задержали организатора наркопритона

15 апреля 2024, 09:22
Фото: 1MI
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Полицейские задержали организатора наркопритона в Омске

В частном доме мужчины часто собирались наркозависимые и употребляли запрещенные вещества, незаконную деятельность омича прекратили сотрудники УМВД, теперь его ждет уголовное наказание.

Сотрудники УМВД задержали организатора наркопритона, расположенного в частном доме в Кировском округе. Мужчина систематически пускал туда наркозависимых и позволял им употреблять запрещенные вещества в обмен на предоставление дозы.

Во время обыска в доме были обнаружены предметы, которые использовались для употребления синтетических наркотиков. На месте также удалось задержать трех гостей омича. В их отношении составили административные протоколы по ч. 1 ст. 6.9. КоАП РФ за потребление наркотиков без назначения врача.

Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ, мужчине грозит тюремный срок за организацию и содержание наркопритона.

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