В центре Омска ресторан на месяц прекратил работу из-за нарушений санитарных норм

После проверки ресторану было вынесено предписание об устранении нарушений, однако этого не последовало. Роспотребнадзор вынужден был обратиться в суд, где доказали вину ИП и назначили наказание в виде приостановления работы заведения на 30 суток. За это время необходимо исправить все нарушения, найденные в ходе проверки.