Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

В центре Омска на 30 дней закрылось заведение общественного питания

В центре Омска ресторан на месяц прекратил работу из-за нарушений санитарных норм

15 апреля 2024, 12:04
Фото: «Яндекс Карты»

В центре Омска на 30 дней закрылось заведение общественного питания

Во время проверки ресторана «Солнечный день и мама Маргарита» специалисты Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Сотрудники регионального отделения службы судебных приставов приостановили работу ресторана «Солнечный день и мама Маргарита» на 30 дней. Причиной стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Проверка в заведении прошла после жалоб посетителей. Специалисты Роспотребнадзора установили, что не все работники ресторана проходили медосмотр и имеют гигиеническую аттестацию. Кроме того, «Солнечный день» должным образом не контролирует качество на пищевом предприятии, а также не соблюдает условия хранения продуктов. На посуде, предназначенной для посетителей, обнаружены следы жира и грязи.

Вопросы возникли и к состоянию самого помещения. Плитка внутри ресторана покрыта трещинами, в моечной повреждено потолочное покрытие, а предприятие не оснащено технологическим оборудованием, необходимым для изготовления пищи.

После проверки ресторану было вынесено предписание об устранении нарушений, однако этого не последовало. Роспотребнадзор вынужден был обратиться в суд, где доказали вину ИП и назначили наказание в виде приостановления работы заведения на 30 суток. За это время необходимо исправить все нарушения, найденные в ходе проверки.

Сотрудники ГУФССП России по Омской области проконтролируют исполнение судебного решения.

Страшные «побочки». В курице от «Омского бекона» нашли антибиотики
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Нарушения#Роспотребнадзор#Нарушение#Новости#Проверки#Быстрое питание#Нарушитель#Санитарные нормы#Управление Роспотребнадзора
Подпишитесь
Плачевный результат. Школу в Ясной поляне из-за срыва сроков исключили из нацпроекта
Сегодня, 10:10
«Жильцы боятся ложиться спать». Омичи забили тревогу из-за воды в подвале
Сегодня, 03:18
20 тонн в год. Десять омских предприятий уличили во вредных выбросах в атмосферу
Сегодня, 07:59
Противостояние двух культур. Активисты от РПЦ выйдут в Омске на субботник к Ленину
Сегодня, 09:04
В центре Омска после судебных тяжб начали реконструкцию дома, где находится Govinda
Сегодня, 10:58
В соседнем с Омской областью Казахстане укрепили дамбу на Иртыше из-за угрозы паводка
Сегодня, 07:12
"