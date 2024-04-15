В центре Омска ресторан на месяц прекратил работу из-за нарушений санитарных норм

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Сотрудники регионального отделения службы судебных приставов приостановили работу ресторана «Солнечный день и мама Маргарита» на 30 дней. Причиной стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
Проверка в заведении прошла после жалоб посетителей. Специалисты Роспотребнадзора установили, что не все работники ресторана проходили медосмотр и имеют гигиеническую аттестацию. Кроме того, «Солнечный день» должным образом не контролирует качество на пищевом предприятии, а также не соблюдает условия хранения продуктов. На посуде, предназначенной для посетителей, обнаружены следы жира и грязи.
Вопросы возникли и к состоянию самого помещения. Плитка внутри ресторана покрыта трещинами, в моечной повреждено потолочное покрытие, а предприятие не оснащено технологическим оборудованием, необходимым для изготовления пищи.
После проверки ресторану было вынесено предписание об устранении нарушений, однако этого не последовало. Роспотребнадзор вынужден был обратиться в суд, где доказали вину ИП и назначили наказание в виде приостановления работы заведения на 30 суток. За это время необходимо исправить все нарушения, найденные в ходе проверки.
Сотрудники ГУФССП России по Омской области проконтролируют исполнение судебного решения.