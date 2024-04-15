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Posted Сегодня, 17:31

Published Сегодня, 17:31

Modified Сегодня, 17:39

Updated Сегодня, 17:39

В Кемерово лось перешел дорогу на зеленый свет

15 апреля 2024, 17:31
В социальных сетях распространились видеокадры, на которых видно, как крупный лось перебегает дорогу на зеленый сигнал светофора в Кемерово.

Об этом пишет sibdepo.ru со ссылкой на телеграм-канал «Новости Кузбасса». По словам автора, животное было замечено на Логовом шоссе. На кадрах можно увидеть, как лось появляется на трамвайных путях, останавливается на несколько секунд, изучает обстановку и продолжает двигаться в сторону Краснореченской улицы на зеленый свет.

В комментариях некоторые пользователи поражены тем, что лось соблюдает правила дорожного движения, однако волнуются за его судьбу. Другие опасаются, что лось может представлять опасность.

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