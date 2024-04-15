В Кемерово лось перешел дорогу на зеленый свет

Об этом пишет sibdepo.ru со ссылкой на телеграм-канал «Новости Кузбасса». По словам автора, животное было замечено на Логовом шоссе. На кадрах можно увидеть, как лось появляется на трамвайных путях, останавливается на несколько секунд, изучает обстановку и продолжает двигаться в сторону Краснореченской улицы на зеленый свет.