У самолета, летевшего из Омска в Москву, отказала система предупреждения столкновений

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В телеграм-канале «Авиаинцидент» появилась информация о выходе из строя ТИКАС во время утреннего рейса из Омска в Москву. Самолет Airbus A320 компании «Аэрофлот» сообщил о проблеме в 5:22 по московскому времени, спустя 16 минут после начала полета.
Командир воздушного судна доложил об отказе системы предупреждения столкновений самолетов в воздухе, но несмотря на это решил продолжить полет и проследовал в аэропорт Шереметьево, где совершил успешную посадку.
Напомним, что вчера, 14 апреля, из-за тумана сразу три рейса улетели из Омска с сильным опозданием — более 11 часов.