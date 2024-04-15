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У самолета, летевшего из Омска в Москву, отказала система ТИКАС

У самолета, летевшего из Омска в Москву, отказала система предупреждения столкновений

15 апреля 2024, 12:30
Фото: 1MI

У самолета, летевшего из Омска в Москву, отказала система ТИКАС

Сегодня утром самолет Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот» сообщил об отказе системы, отвечающей за предупреждение столкновений самолетов в воздухе.

В телеграм-канале «Авиаинцидент» появилась информация о выходе из строя ТИКАС во время утреннего рейса из Омска в Москву. Самолет Airbus A320 компании «Аэрофлот» сообщил о проблеме в 5:22 по московскому времени, спустя 16 минут после начала полета.

Командир воздушного судна доложил об отказе системы предупреждения столкновений самолетов в воздухе, но несмотря на это решил продолжить полет и проследовал в аэропорт Шереметьево, где совершил успешную посадку.

Напомним, что вчера, 14 апреля, из-за тумана сразу три рейса улетели из Омска с сильным опозданием — более 11 часов.

Трудности в работе. Омский аэропорт задержал вылеты самолетов из-за тумана
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#Анастасия Баянова#Самолет#Омск#Омская область#Самолеты#Новости#Авиакомпании#Авиаперевозки#Авиарейсы#Авиа#Авиаперевозчик#Судно
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