У самолета, летевшего из Омска в Москву, отказала система предупреждения столкновений

В телеграм-канале «Авиаинцидент» появилась информация о выходе из строя ТИКАС во время утреннего рейса из Омска в Москву. Самолет Airbus A320 компании «Аэрофлот» сообщил о проблеме в 5:22 по московскому времени, спустя 16 минут после начала полета.