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Updated Сегодня, 10:49

Травматолог сообщил, как обезопасить ребенка от травм при катании на велосипеде

15 апреля 2024, 10:47
Главврач МОДКТОБ Александр Григорьев, поделился советами о том, как родители могут обезопасить своих детей от травм при катании на велосипеде. По его словам, количество травм, связанных с детскими активностями на улице, увеличивается на 20% весной и летом.

Это происходит из-за того, что дети часто начинают использовать велосипеды, роликовые коньки и самокаты.

«Уважаемые родители, перед тем, как отправиться на прогулку на велосипеде, убедитесь, что ваш ребенок надел шлем, перчатки и одежду с элементами светоотражения, а также не использует наушники», — рекомендует врач.

Григорьев также подчеркнул, что ребенок должен крепко держать руль обеими руками, чтобы снизить риск получения травм во время катания, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Не забывайте регулярно повторять правила дорожного движения с вашим ребенком», — добавил медик.
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