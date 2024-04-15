Травматолог сообщил, как обезопасить ребенка от травм при катании на велосипеде

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Это происходит из-за того, что дети часто начинают использовать велосипеды, роликовые коньки и самокаты.
«Уважаемые родители, перед тем, как отправиться на прогулку на велосипеде, убедитесь, что ваш ребенок надел шлем, перчатки и одежду с элементами светоотражения, а также не использует наушники», — рекомендует врач.
Григорьев также подчеркнул, что ребенок должен крепко держать руль обеими руками, чтобы снизить риск получения травм во время катания, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Не забывайте регулярно повторять правила дорожного движения с вашим ребенком», — добавил медик.