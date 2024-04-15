Травматолог сообщил, как обезопасить ребенка от травм при катании на велосипеде

Главврач МОДКТОБ Александр Григорьев, поделился советами о том, как родители могут обезопасить своих детей от травм при катании на велосипеде. По его словам, количество травм, связанных с детскими активностями на улице, увеличивается на 20% весной и летом.