СК Кемеровской области возбудил уголовное дело после нападения собак

По каждому инциденту проводится проверка, после которой было принято решение о начале уголовного преследования по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации: оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Об этом пишет sibdepo.ru.