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Published Сегодня, 17:23

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Updated Сегодня, 17:28

СК Кемеровской области возбудил уголовное дело после нападения собак

15 апреля 2024, 17:23
Следственный комитет Кемеровской области возбудил уголовное дело после нападения бездомных собак на женщину и ребенка в городе Киселевске.

По каждому инциденту проводится проверка, после которой было принято решение о начале уголовного преследования по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации: оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Об этом пишет sibdepo.ru.

Следователи будут выяснять все обстоятельства произошедшего, а также оценят действия работников организации, ответственной за отлов бродячих животных.

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