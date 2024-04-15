СК Кемеровской области возбудил уголовное дело после нападения собак

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
По каждому инциденту проводится проверка, после которой было принято решение о начале уголовного преследования по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации: оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Об этом пишет sibdepo.ru.
Следователи будут выяснять все обстоятельства произошедшего, а также оценят действия работников организации, ответственной за отлов бродячих животных.