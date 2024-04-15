Шел посередине дороги. В Советском округе Омска иномарка насмерть сбила пешехода

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили, что накануне вечером в Советском округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.
Выяснилось, что 27-летний водитель иномарки Nissan, двигаясь по улице Малиновского в районе дома № 17, сбил пешехода, который шел посередине проезжей части в попутном ему направлении.
К сожалению, в результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Его личность в настоящее время устанавливается. Все причины и обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе дальнейшего расследования.
Ранее в Таре 17-летний подросток попал под колеса иномарки, когда шел поздно вечером по обочине дороги. В результате пешеходу потребовалась медицинская помощь, и его отвезли в больницу.