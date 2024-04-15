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место ДТП

Шел посередине дороги. В Советском округе Омска иномарка насмерть сбила пешехода

15 апреля 2024, 04:42
Фото: УМВД России по Омской области
место ДТП

В Нефтяниках водитель иномарки насмерть сбил омича, идущего посередине дороги

В полиции уточнили, что ДТП произошло на улице Малиновского в районе дома № 17. Неизвестный мужчина скончался на месте от полученных травм. Расследование продолжается.

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили, что накануне вечером в Советском округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Выяснилось, что 27-летний водитель иномарки Nissan, двигаясь по улице Малиновского в районе дома № 17, сбил пешехода, который шел посередине проезжей части в попутном ему направлении.

К сожалению, в результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Его личность в настоящее время устанавливается. Все причины и обстоятельства ДТП будут выяснены в ходе дальнейшего расследования.

Ранее в Таре 17-летний подросток попал под колеса иномарки, когда шел поздно вечером по обочине дороги. В результате пешеходу потребовалась медицинская помощь, и его отвезли в больницу.

Шел в темноте по краю дороги. В Таре водитель иномарки сбил 17-летнего подростка
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#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Пешеход#Новости
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