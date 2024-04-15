С начала года производство кондитерских изделий в России выросло до 667 100 тонн

Также они сообщили, что общее производство кондитерских изделий в стране выросло на 9,2% и достигло 667 100 тонн. В частности, российские предприятия стали выпускать больше сладостей, не содержащих какао. Объем производства таких изделий увеличился на 15% и составил 120,2 тысячи тонн за два месяца.