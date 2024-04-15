С начала года производство кондитерских изделий в России выросло до 667 100 тонн

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
За январь и февраль было выпущено 161,7 тонны такой продукции, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эту информацию предоставили представители Министерства сельского хозяйства РФ, пишет runews24.ru.
Также они сообщили, что общее производство кондитерских изделий в стране выросло на 9,2% и достигло 667 100 тонн. В частности, российские предприятия стали выпускать больше сладостей, не содержащих какао. Объем производства таких изделий увеличился на 15% и составил 120,2 тысячи тонн за два месяца.
Основными причинами роста производства называются увеличение экспорта и стабильный спрос на российском рынке.