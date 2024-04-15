С 17 апреля в РЭО стартует сбор заявок на участие в «Зеленой премии»

В первые годы премии число поданных заявок превышало тысячу, а затем выросло до трех тысяч. В этом году ожидается дальнейшее увеличение количества проектов, участвующих в премии, что можно считать подтверждением высокого интереса граждан к решению экологических проблем. Буцаев подчеркнул, что все проекты — большие и малые, федеральные и региональные, массовые и одиночные — будут оценены по достоинству соразмерно своему вкладу в защиту природы. Об этом информирует NewsNN.