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С 17 апреля в РЭО стартует сбор заявок на участие в «Зеленой премии»

С 17 апреля в РЭО стартует сбор заявок на участие в «Зеленой премии»

15 апреля 2024, 16:16
Фото: reo.ru
С 17 апреля начинается прием заявок на участие в «Зеленой премии» РЭО. Об этом объявил генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев. Он напомнил, что организаторы проводят это экологическое событие уже четвертый год подряд.

В первые годы премии число поданных заявок превышало тысячу, а затем выросло до трех тысяч. В этом году ожидается дальнейшее увеличение количества проектов, участвующих в премии, что можно считать подтверждением высокого интереса граждан к решению экологических проблем. Буцаев подчеркнул, что все проекты — большие и малые, федеральные и региональные, массовые и одиночные — будут оценены по достоинству соразмерно своему вкладу в защиту природы. Об этом информирует NewsNN.

Премию будут вручать как физическим, так и юридическим лицам, а также культурным, корпоративным, общественным и образовательным организациям, которые осуществляют экологические проекты. Главная цель премии в текущем году связана с отбором оптимальных практик, инициатив, достижений и инноваций в области устойчивого развития, управления отходами и разумного потребления, а также в сфере экологического просвещения и пропаганды ответственного образа жизни.

Дмитрий Бойко, руководитель пиар-блока РЭО, рассказал о нововведениях, которые сделают премию еще более привлекательной. В частности, он указал, что организаторы расширили список номинаций и с особым вниманием подошли к вопросу поиска лидеров в области экологии.

С 2022 года победителей и призеров «Зеленой премии» поощряют денежными призами. Общий размер призового фонда за два года превысил девять миллионов рублей. В ближайшее время будет обнародован призовой фонд текущего года.

Открытие «Зеленой премии» запланировано на 17 апреля. Оно пройдет в 15:30 в медиацентре «МИСиС» по адресу: Москва, Ленинский проспект, 6, строение 7. В этом мероприятии будут участвовать глава РЭО Денис Буцаев, представители власти и делового сообщества, а также победители и члены жюри «Зеленой премии» 2023 года.

#Общество
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