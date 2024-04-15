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Попытались узаконить изменения. В омском жилом доме без разрешения открыли гостиницу

15 апреля 2024, 08:02
Фото: Город55
Иллюстрация

В Омске среди частного сектора незаконно открыли гостиницу в двухэтажном доме

Собственник земельного участка и объекта капитального строительства на улице Осоавиахимовская попытался изменить вид их разрешенного использования на гостиничное обслуживание.

Городу55 стало известно, что в двухэтажном здании на Осоавиахимовской, 118 среди частного сектора незаконно работает гостиница: сейчас она называется «Омский дворик», раньше до переименования — «У Галины». Участок площадью 447 кв. м предназначен для размещения домов индивидуальной жилой застройки.

Еще в середине декабря прошлого года, как сообщили Городу55 в омском депархе, владелец участка и здания попросил поменять условно разрешенный вид их использования с «для жилищных нужд под жилой дом, для размещения домов индивидуальной жилой застройки» на «гостиничное обслуживание».

Участок на Осоавиахимовской, 118Участок на Осоавиахимовской, 118
Участок на Осоавиахимовской, 118
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Но после общественных обсуждений, проводившихся с 8 февраля по 7 марта 2024 года, заявителю отказали в смене условно разрешенного вида использования земельного участка и объекта капитального строительства на улице Осоавиахимовская, 118. Соответствующее постановление об отказе в предоставлении разрешений мэр Сергей Шелест подписал 22 марта.

«В ходе проведения общественных обсуждений от участника общественных обсуждений (правообладатель одного из смежных земельных участков) поступили возражения в предоставлении заявителю разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства в связи с возможными нарушениями его гражданских прав», — прокомментировали такое решение в депархе.
Ответ департамента архитектуры и градостроительства омской мэрииОтвет департамента архитектуры и градостроительства омской мэрии
Ответ департамента архитектуры и градостроительства омской мэрии
Фото: Город55

К тому же испрашиваемое разрешение не соответствует утвержденному проекту планировки данной территории. Земельный участок и здание размещены в зоне планируемого размещения комплексной жилой застройки высокой этажности с детскими садами на 920 мест и школой на 1900 мест.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Официальный сайт гостиницы «Омский дворик»

Интересно, что собственник решил узаконить изменения, уже открыв гостиницу в двухэтажном жилом здании. Хотя с 2006 года, по данным депархитектуры, не выдавалось разрешение как на ввод в эксплуатацию объекта на Осоавиахимовской, 118, так и на его реконструкцию. Теперь правообладателя участка и здания ждет суд: администрация Центрального округа уже подала иск в Первомайский районный суд Омска. Ответчиком по этому делу выступает Елена Ефимова.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Суд#Строительство#Гостиницы#Новости#Департамент архитектуры#Самострой#Незаконное строительство
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