Попытались узаконить изменения. В омском жилом доме без разрешения открыли гостиницу

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
Городу55 стало известно, что в двухэтажном здании на Осоавиахимовской, 118 среди частного сектора незаконно работает гостиница: сейчас она называется «Омский дворик», раньше до переименования — «У Галины». Участок площадью 447 кв. м предназначен для размещения домов индивидуальной жилой застройки.
Еще в середине декабря прошлого года, как сообщили Городу55 в омском депархе, владелец участка и здания попросил поменять условно разрешенный вид их использования с «для жилищных нужд под жилой дом, для размещения домов индивидуальной жилой застройки» на «гостиничное обслуживание».
Но после общественных обсуждений, проводившихся с 8 февраля по 7 марта 2024 года, заявителю отказали в смене условно разрешенного вида использования земельного участка и объекта капитального строительства на улице Осоавиахимовская, 118. Соответствующее постановление об отказе в предоставлении разрешений мэр Сергей Шелест подписал 22 марта.
«В ходе проведения общественных обсуждений от участника общественных обсуждений (правообладатель одного из смежных земельных участков) поступили возражения в предоставлении заявителю разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства в связи с возможными нарушениями его гражданских прав», — прокомментировали такое решение в депархе.
К тому же испрашиваемое разрешение не соответствует утвержденному проекту планировки данной территории. Земельный участок и здание размещены в зоне планируемого размещения комплексной жилой застройки высокой этажности с детскими садами на 920 мест и школой на 1900 мест.
Интересно, что собственник решил узаконить изменения, уже открыв гостиницу в двухэтажном жилом здании. Хотя с 2006 года, по данным депархитектуры, не выдавалось разрешение как на ввод в эксплуатацию объекта на Осоавиахимовской, 118, так и на его реконструкцию. Теперь правообладателя участка и здания ждет суд: администрация Центрального округа уже подала иск в Первомайский районный суд Омска. Ответчиком по этому делу выступает Елена Ефимова.