Попытались узаконить изменения. В омском жилом доме без разрешения открыли гостиницу

Интересно, что собственник решил узаконить изменения, уже открыв гостиницу в двухэтажном жилом здании. Хотя с 2006 года, по данным депархитектуры, не выдавалось разрешение как на ввод в эксплуатацию объекта на Осоавиахимовской, 118, так и на его реконструкцию. Теперь правообладателя участка и здания ждет суд: администрация Центрального округа уже подала иск в Первомайский районный суд Омска. Ответчиком по этому делу выступает Елена Ефимова.