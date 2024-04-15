Погиб на месте. Житель омских нефтяников выпал из окна девятиэтажки

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Published Сегодня, 06:37
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Сегодня, 15 апреля, в Советском округе произошло шокирующее событие. По информации портала Om1.ru, из окна дома на проспекте Менделеева выпал мужчина. Очевидцы уточнили, что это произошло на 9-м этаже.
На место происшествия прибыли полицейские и медики. К сожалению, мужчина скончался на месте. Правоохранительные органы будут выяснять обстоятельства произошедшего.
Напомним, в начале месяца на строительной площадке в Москве произошел трагический случай. Погиб крановщик из Омской области. По одной из версий, 30-летний строитель находился рядом с башенным краном, когда на него из окна 19-го этажа упало стекло. В это же время, по информации пресс-службы прокуратуры Москвы, на стройке на Южнопортовой улице 62-летний рабочий получил травмы в результате падения элемента ограждения с высоты и скончался на месте.