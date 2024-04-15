Погиб на месте. Житель омских нефтяников выпал из окна девятиэтажки

Напомним, в начале месяца на строительной площадке в Москве произошел трагический случай. Погиб крановщик из Омской области. По одной из версий, 30-летний строитель находился рядом с башенным краном, когда на него из окна 19-го этажа упало стекло. В это же время, по информации пресс-службы прокуратуры Москвы, на стройке на Южнопортовой улице 62-летний рабочий получил травмы в результате падения элемента ограждения с высоты и скончался на месте.