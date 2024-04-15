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Published Сегодня, 06:37

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Updated Сегодня, 06:42

иллюстрация

Погиб на месте. Житель омских нефтяников выпал из окна девятиэтажки

15 апреля 2024, 06:37
Фото: Город55
иллюстрация

В омских Нефтяниках мужчина разбился насмерть, упав с окна девятого этажа

Трагедия произошла на проспекте Менделеева в Советском округе. На месте работают полицейские. В настоящее время подробности не сообщаются.

Сегодня, 15 апреля, в Советском округе произошло шокирующее событие. По информации портала Om1.ru, из окна дома на проспекте Менделеева выпал мужчина. Очевидцы уточнили, что это произошло на 9-м этаже.

На место происшествия прибыли полицейские и медики. К сожалению, мужчина скончался на месте. Правоохранительные органы будут выяснять обстоятельства произошедшего.

Напомним, в начале месяца на строительной площадке в Москве произошел трагический случай. Погиб крановщик из Омской области. По одной из версий, 30-летний строитель находился рядом с башенным краном, когда на него из окна 19-го этажа упало стекло. В это же время, по информации пресс-службы прокуратуры Москвы, на стройке на Южнопортовой улице 62-летний рабочий получил травмы в результате падения элемента ограждения с высоты и скончался на месте.

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