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Осской «Тепловой компании» пригрозили банкротством из Санкт-Петербурга

Омской «Тепловой компании» снова пригрозили банкротством

15 апреля 2024, 06:33
Фото: Город55

Осской «Тепловой компании» пригрозили банкротством из Санкт-Петербурга

ООО «Элком СК» официально заявило о своей готовности пойти в суд.

Общество с ограниченной ответственностью «Элком СК», зарегистрированное в Санкт-Петербурге на Витебской Сортировочной улице, опубликовало официальное сообщение о том, что намерено обратиться в Арбитражный суд Омской области. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».

«Элком СК» специализируется на оптовой торговле «машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения». Его выручка за 2022 год (последний год, за который есть данные) превысила 1,8 млрд рублей. Уставный капитал компании разделен в равных долях между Надеждой Лупановой и Владимиром Рыковым.

Как уже писал Город55, начиная с 2022 года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на должника.

Кстати, «Тепловая» в прошлом году превратилась из МУПа в акционерное общество, но ее кредиторов это не останавливает. Например, в октябре 2023 года банкротством ей пригрозили сразу 10 компаний.

Дело — труба. Как создавалась и кому достанется омская «Тепловая компания»
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Тепловая компания#Новости#Дела о банкротстве
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