Омской «Тепловой компании» снова пригрозили банкротством

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Общество с ограниченной ответственностью «Элком СК», зарегистрированное в Санкт-Петербурге на Витебской Сортировочной улице, опубликовало официальное сообщение о том, что намерено обратиться в Арбитражный суд Омской области. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».
«Элком СК» специализируется на оптовой торговле «машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения». Его выручка за 2022 год (последний год, за который есть данные) превысила 1,8 млрд рублей. Уставный капитал компании разделен в равных долях между Надеждой Лупановой и Владимиром Рыковым.
Как уже писал Город55, начиная с 2022 года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на должника.
Кстати, «Тепловая» в прошлом году превратилась из МУПа в акционерное общество, но ее кредиторов это не останавливает. Например, в октябре 2023 года банкротством ей пригрозили сразу 10 компаний.