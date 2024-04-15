Омский НПЗ поддержал хоккейный матч среди женских команд из пяти регионов

За звание сильнейшей в течение трех дней сражались команды из Новосибирска, Нижневартовска, Томска, Новокузнецка и Омска. Женские соревнования по хоккею в России практически не проводятся, но благодаря проекту и помощи Омского НПЗ этот вид спорта становится популярным и среди женщин.