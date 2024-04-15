Омский НПЗ поддержал хоккейный матч среди женских команд из пяти регионов

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
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Updated Сегодня, 12:00
За звание сильнейшей в течение трех дней сражались команды из Новосибирска, Нижневартовска, Томска, Новокузнецка и Омска. Женские соревнования по хоккею в России практически не проводятся, но благодаря проекту и помощи Омского НПЗ этот вид спорта становится популярным и среди женщин.
Соревнования прошли на льду хоккейной академии «Авангард» и ледового дворца «Сибирский Нефтяник». Первый открывающий матч команда «Омская ракета» сыграла против девушек из Новосибирска. Победителями всего турнира стали спортсменки из Томска, играющие за команду «Сибирские Афины». Девушки набрали максимальное число очков по итогам всех поединков.
Интересно, что предприятие второй год поддерживает «Хоккей для всех» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Проект реализуется омской федерацией хоккея при поддержке регионального Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта.
«Проект объединил омичей, любящих этот вид спорта. Обмен опытом, оценка уровня мастерства других игроков — важные составляющие прогресса спортсменов. Благодаря Омскому НПЗ второй год в городе проходит турнир, объединяющий девушек из разных регионов. ОНПЗ помогает и развитию детского-юношеского хоккея, нашей академии. Поддержка крупнейшего предприятия обеспечивает хоккею в Омской области большой потенциал, который будет расти с каждым годом», — рассказал директор академии «Авангард» Кирилл Алексеев.
Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский подчеркнул, что задачи проекта «Хоккей для всех» совпадают с важными направлениями социальной деятельности предприятия. Речь идет о раскрытии и взращивании талантов, популяризации здорового образа жизни и развитии командного духа.
ОНПЗ много лет поддерживает как крупные спортивные проекты, так и локальные инициативы местных сообществ. Уделяем внимание не только хоккею: среди спортивных мероприятий, получающих помощь предприятия, — ежегодные турнир по боксу им. А. Малунцева и соревнования по греко-римской борьбе им. Т. Калимулина», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Программа социальных инвестиций «Газпром нефти» под названием «Родные города» реализуется для повышения качества жизни в регионах деятельности компании. Это происходит за счет поддержки местных инициатив и собственных проектов в области культуры, образования, экологии, спорта и развития креативных индустрий.