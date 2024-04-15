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Омич одержал победу на турнире по силовому экстриму между Россией и Китаем

Омич стал лучшим на турнире по силовому экстриму в Китае

15 апреля 2024, 11:23
Фото: «СТБ-Охрана»

Омич одержал победу на турнире по силовому экстриму между Россией и Китаем

Дмитрий Скосырский показал лучшие результаты в упражнениях «Становая тяга», «Подъем бревна» и «Перенос коромысла», обеспечив себе первое место.

13 и14 апреля в городе Чунцин Китайской Народной Республики прошли международные соревнования по силовому экстриму, в них приняли участие спортсмены из России и Китая.

Судьей и почетным гостем турнира стал силач Михаил Шивляков, а его ученик, один из сильнейших людей России Дмитрий Скосырский, соревновался с китайскими спортсменами в различных упражнениях. Среди женщин Россию представляла москвичка Наталья Кузнецова.

Российские атлеты показали лучшие результаты в становой тяге, подъеме бревна и переносе коромысла. По итогам двух соревновательных дней они одержали безоговорочную победу.

«Выступление Дмитрия и Натальи очень впечатлило толпы местных болельщиков — они с восторгом наблюдали за мощью наших ребят и без стеснения подходили к ним для фотографий», — рассказали в пресс-службе «СТБ-Охрана».

Следующие соревнования пройдут в Омске 19 мая, они состоятся в рамках соглашения о дружбе и сотрудничестве между Сибирью и Китаем.

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