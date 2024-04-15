Омич стал лучшим на турнире по силовому экстриму в Китае

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
13 и14 апреля в городе Чунцин Китайской Народной Республики прошли международные соревнования по силовому экстриму, в них приняли участие спортсмены из России и Китая.
Судьей и почетным гостем турнира стал силач Михаил Шивляков, а его ученик, один из сильнейших людей России Дмитрий Скосырский, соревновался с китайскими спортсменами в различных упражнениях. Среди женщин Россию представляла москвичка Наталья Кузнецова.
Российские атлеты показали лучшие результаты в становой тяге, подъеме бревна и переносе коромысла. По итогам двух соревновательных дней они одержали безоговорочную победу.
«Выступление Дмитрия и Натальи очень впечатлило толпы местных болельщиков — они с восторгом наблюдали за мощью наших ребят и без стеснения подходили к ним для фотографий», — рассказали в пресс-службе «СТБ-Охрана».
Следующие соревнования пройдут в Омске 19 мая, они состоятся в рамках соглашения о дружбе и сотрудничестве между Сибирью и Китаем.