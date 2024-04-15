Омич стал лучшим на турнире по силовому экстриму в Китае

Судьей и почетным гостем турнира стал силач Михаил Шивляков, а его ученик, один из сильнейших людей России Дмитрий Скосырский, соревновался с китайскими спортсменами в различных упражнениях. Среди женщин Россию представляла москвичка Наталья Кузнецова.