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Никаких денег взаймы. Как омичам установить самозапрет на выдачу кредитов

15 апреля 2024, 05:14
Фото: 1MI
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В России приняли закон о самозапрете на выдачу кредитов. Заработает он с 1 марта 2025 года. Основная цель закона — защитить граждан от мошенничества с использованием их персональных данных, когда кредиты заключают без согласия или путем обмана. Подробности — в материале Города55.

В чем суть самозапрета

В России кибермошенничество год от года набирает обороты. В 2023 году мошенники смогли похитить со счетов россиян 15,8 млрд рублей. По данным Центробанка, каждый четвертый рубль, похищенный из банков, — это заемные средства. С помощью украденных личных данных, злоумышленники оформляют на граждан кредиты. Новая мера должна помочь борьбе с распространяющимся мошенничеством.

Самозапрет на кредитование, по сути, — это ограничение, которое банк накладывает на онлайн-операции по заявлению клиента. Предполагается, что таким образом удастся обезопасить финансы россиян от мошенников и как следствие денежных потерь. Новый механизм для защиты граждан от мошенников предложил Центробанк РФ. В феврале 2024 года президент России Владимир Путин утвердил поправки в законодательство, которые позволят гражданам устанавливать самозапрет на выдачу кредитов.

Как будет действовать запрет

Как следует из опубликованного документа, граждане в своей кредитной истории смогут установить запрет на выдачу потребительских кредитов банками и займов микрофинансовыми организации. Для установления самозапрета, согласно инструкции, нужно подать заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй через МФЦ либо портал госуслуг.

Закредитованность населения растетЗакредитованность населения растет
Закредитованность населения растет
Фото: 1MI

Заявление через МФЦ можно подать независимо от места жительства или пребывания. В случае подачи заявления через госуслуги оно должно быть подписано простой электронной подписью (ключ получается при личной явке), усиленной неквалифицированной электронной подписью; усиленной квалифицированной электронной подписью.

В кредитную историю информация о самозапрете вносится в тот же день, если заявление поступило в кредитное бюро до 22.00 по МСК, или на следующий календарный день — если заявление подано позже. Банки и МФО должны будут перед выдачей кредита запросить информацию о наличии запрета во всех квалифицированных бюро кредитных историй. Если банк выдаст кредит при установленном самозапрете, заемщик легко сможет оспорить эту операцию. Банк же при этом будет не вправе требовать от заемщика долг.

В Центробанке сообщили, что для самозапрета на кредиты можно выбрать разные условия:

  • По виду кредитора — банк или МФО;
  • По способу подачи заявки — дистанционное или лично в отделении банка.
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Иллюстрация
Фото: Изображение Midjourney

На какие кредиты не работает самозапрет?

Предусмотренный новой нормой запрет охватывает не все виды кредитов. Так, нельзя будет оформить ограничение на автокредитование и выдачу ипотечного займа. Также самозапрет не распространяется на образовательные кредиты, предоставляемые в рамках господдержки.

Сколько это стоит?

Услуга самозапрета кредита будет бесплатной. Причем устанавливать и снимать ограничение гражданин сможет неограниченное количество раз.

Можно ли снимать самозапрет?

Уже установленный запрет на оформление кредита можно легко снять. Сделать это также необходимо в МФЦ или через портал госуслуг. Правда, оформить кредит в этот же день точно не получится. Снятие запрета начнет действовать только на второй календарный день после того, как данные попадут в кредитную историю физического лица. А в кредитной истории изменения отображаются и начинают действовать спустя семь дней после подачи соответствующей заявки. В Центробанке считают, что такой период охлаждения позволит заемщику обдумать свои действия, если, например, клиент решил снять самозапрет под влиянием мошенников.

Отметим, что новую меру как раз критикуют за короткий период охлаждения. Для мошенников привычное дело «работать» со своей жертвой длительное время и обманным путем заманивать на перевод как личных накоплений, так и заемных средств. Так что полностью обезопасить россиян с помощью самозапрета от мошенников, как признали в Центробанке, точно не удается. Но ограничение все же должно существенно усложнить мошенникам задачу и как минимум защитить от некоторых схем и от потери крупных сумм.

МФО и банки обязаны будут запрашивать информацию о запрете на выдачу кредитовМФО и банки обязаны будут запрашивать информацию о запрете на выдачу кредитов
МФО и банки обязаны будут запрашивать информацию о запрете на выдачу кредитов
Фото: 1MI

Почему закон начнет действовать только с 2025 года?

Воспользоваться новой нормой граждане смогут после 1 марта 2025 года. Дело в том, что инструменты для реализации единого механизма для защиты от мошенников пока еще не созданы.

Госуслугам год потребуется для технической донастройки. В МФЦ услугу запустят еще позже — ориентировочно до 1 сентября 2025 года. К этому времени планируют подготовить системы и своих сотрудников к бесперебойному приему заявлений.

Можно ли сейчас запретить себе брать кредиты

Сейчас у граждан также есть возможность установить самозапрет на выдачу кредитов. Но сделать это можно только в самих банках и микрофинансовых организациях. В офисе организации необходимо написать заявление о запрете онлайн кредитования в конкретном финансовом учреждении. Обращаться придется отдельно в каждый банк. Запрет на кредиты в микрофинансовых организациях технически сделать сложнее из-за того, что МФО очень много и они зарегистрированы в разных регионах. О существовании некоторых из них можно просто не знать.

Эксперты, кстати, советуют раз в полгода или год запрашивать отчет из бюро кредитных историй. Это поможет убедиться, что на вас не оформили кредиты без вашего ведома.

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#Юлия Истомина#Общество#Экономика#Омск#Омская область#Россия#Финансы#Закон#Займ#Кредит#Банк#Новости#Запрет#Все материалы авторов
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