Никаких денег взаймы. Как омичам установить самозапрет на выдачу кредитов

Уже установленный запрет на оформление кредита можно легко снять. Сделать это также необходимо в МФЦ или через портал госуслуг. Правда, оформить кредит в этот же день точно не получится. Снятие запрета начнет действовать только на второй календарный день после того, как данные попадут в кредитную историю физического лица. А в кредитной истории изменения отображаются и начинают действовать спустя семь дней после подачи соответствующей заявки. В Центробанке считают, что такой период охлаждения позволит заемщику обдумать свои действия, если, например, клиент решил снять самозапрет под влиянием мошенников.