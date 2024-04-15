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Published Сегодня, 04:18

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Updated Сегодня, 04:25

иллюстрация

Ничего не скачивайте. Омичей предупредили о новой мошеннической схеме с приложениями

15 апреля 2024, 04:18
Фото: Город55
иллюстрация

Омичей предупредили о новой мошеннической схеме от лица «Госуслуг»

В полиции предупредили, что ни при каких условиях нельзя скачивать приложение «Антивирус» после звонка якобы от сотрудников Росфинмониторинга, «Госуслуг» или полиции.

В пресс-службе омской полиции обратили внимание на новую мошенническую схему. Аферисты звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками различных организаций, таких как Росфинмониторинг, «Госуслуги» или полиция, и просят скачать приложение с удаленным управлением, представляя его как антивирус.

Таким образом, мошенники получают полный контроль над устройством и могут получить доступ к любой информации, включая остаток средств на банковском счете.

В полиции обратились к омичам и предупредили, что сотрудники Росфинмониторинга, полиции и «Госуслуг» никогда не звонят и тем более не отправляют сообщения на телефон или почту с просьбой скачать какое-либо мобильное приложение.

Ранее в знак благодарности за сотрудничество женщине предложили инвестировать ее накопления в ценные бумаги и получать пассивный доход. Она согласилась и начала «играть на бирже». Однако в итоге счет омички был «заблокирован», и от нее потребовали 100 тысяч за доступ к нему. Тут она и вспомнила о популярной мошеннической схеме.

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