Ничего не скачивайте. Омичей предупредили о новой мошеннической схеме с приложениями

Ранее в знак благодарности за сотрудничество женщине предложили инвестировать ее накопления в ценные бумаги и получать пассивный доход. Она согласилась и начала «играть на бирже». Однако в итоге счет омички был «заблокирован», и от нее потребовали 100 тысяч за доступ к нему. Тут она и вспомнила о популярной мошеннической схеме.