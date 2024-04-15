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Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

В Большереченском зоопарке проснулась последняя медведица

Не с первого раза. В Большереченском зоопарке проснулась последняя медведица

15 апреля 2024, 13:08
Фото: Большереченский зоопарк

В Большереченском зоопарке проснулась последняя медведица

Бурая медведица Соня вышла из спячки не с первого раза, сейчас она уже пришла в себя.

В Большереченском зоопарке рассказали, что из спячки вышли все медведи, последней стала бурая медведица Соня. Она пришла в себя после продолжительного сна, пробуждение произошло не с первой попытки.

«Когда она вышла из берлоги…то сразу же зашла обратно!» — поделились в пресс-службе зоопарка.

Отмечается, что Соня отличается от остальных медведиц особой строптивостью и любовью к достижению своей цели. Кроме того, ей нравится внимание людей.

Напомним, что первым в зоопарке проснулся гималайский медведь по кличке Малыш, он вышел из берлоги 21 марта.

«С добрым утром, Малыш!». В Большереченском зоопарке вышел из спячки первый медведь
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Зоопарк#Медведи#Бурый медведь#Новости#Большереченский зоопарк#Медведь#Спячка#Выход из спячки#Медведица
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