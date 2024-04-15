Не с первого раза. В Большереченском зоопарке проснулась последняя медведица

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
В Большереченском зоопарке рассказали, что из спячки вышли все медведи, последней стала бурая медведица Соня. Она пришла в себя после продолжительного сна, пробуждение произошло не с первой попытки.
«Когда она вышла из берлоги…то сразу же зашла обратно!» — поделились в пресс-службе зоопарка.
Отмечается, что Соня отличается от остальных медведиц особой строптивостью и любовью к достижению своей цели. Кроме того, ей нравится внимание людей.
Напомним, что первым в зоопарке проснулся гималайский медведь по кличке Малыш, он вышел из берлоги 21 марта.