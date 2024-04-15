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объекты благоустройства

Мэр Шелест рассказал, как проходит голосование за объекты по благоустройству Омска

15 апреля 2024, 06:14
Фото: Администрация Омска
объекты благоустройства
В голосовании уже приняли участие более 80 тысяч омичей. Лидерами стали аллея в границах улиц Энергетиков — Химиков в Советском округе и территория пляжа «Центральный-2» от Речного вокзала до Ленинградского моста в Центральном округе.

На сегодняшний день 80 245 жителей Омска отдали свой голос за объекты благоустройства. Два из которых набрали свыше 10 тысяч голосов: аллея в границах улиц Энергетиков — Химиков в Советском округе и территория пляжа «Центральный-2» от Речного вокзала до Ленинградского моста в Центральном округе, сообщил Сергей Шелест.

«Продолжаем голосовать за объекты, подлежащие благоустройству в будущем году, в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“ нацпроекта „Жилье и городская среда“», — обратился к омичам мэр Шелест в своем телеграм-канале.

Также в тройку лидеров попал сквер в границах улицы Крупской и дублера улицы 70 лет Октября в 10-м микрорайоне Кировского округа.

Отметим, что проголосовать за понравившийся объект можно до конца апреля на платформах 55.gorodsreda.ru и «Госуслуг» — «Решаем вместе», а также с помощью волонтеров, которые работают в каждом округе.

Напомним, что локации, где можно проголосовать с волонтером, находятся в следующих торговых центрах: «Омский», «Парк», «Терминал», «Каскад» и «Континент».

Мэр Шелест призвал омичей выбрать территории для благоустройства на 2025 год
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#Общество#Омск#Благоустройство#Омская область#Голосование#Новости#Национальный проект#Сквер#Аллея#Платформа#Федеральный проект#Граждане
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