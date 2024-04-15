Мэр Шелест рассказал, как проходит голосование за объекты по благоустройству Омска

На сегодняшний день 80 245 жителей Омска отдали свой голос за объекты благоустройства. Два из которых набрали свыше 10 тысяч голосов: аллея в границах улиц Энергетиков — Химиков в Советском округе и территория пляжа «Центральный-2» от Речного вокзала до Ленинградского моста в Центральном округе, сообщил Сергей Шелест.