Мэр Шелест рассказал, как проходит голосование за объекты по благоустройству Омска

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
На сегодняшний день 80 245 жителей Омска отдали свой голос за объекты благоустройства. Два из которых набрали свыше 10 тысяч голосов: аллея в границах улиц Энергетиков — Химиков в Советском округе и территория пляжа «Центральный-2» от Речного вокзала до Ленинградского моста в Центральном округе, сообщил Сергей Шелест.
«Продолжаем голосовать за объекты, подлежащие благоустройству в будущем году, в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“ нацпроекта „Жилье и городская среда“», — обратился к омичам мэр Шелест в своем телеграм-канале.
Также в тройку лидеров попал сквер в границах улицы Крупской и дублера улицы 70 лет Октября в 10-м микрорайоне Кировского округа.
Отметим, что проголосовать за понравившийся объект можно до конца апреля на платформах 55.gorodsreda.ru и «Госуслуг» — «Решаем вместе», а также с помощью волонтеров, которые работают в каждом округе.
Напомним, что локации, где можно проголосовать с волонтером, находятся в следующих торговых центрах: «Омский», «Парк», «Терминал», «Каскад» и «Континент».