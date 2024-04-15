Макрон хочет остановить конфликты на время Олимпийских игр

Posted Сегодня, 19:44
Published Сегодня, 19:44
Modified Сегодня, 19:47
Updated Сегодня, 19:47
Макрон подчеркнул свою готовность приложить все усилия для достижения олимпийского перемирия и намерение привлечь международных партнеров к этому процессу. Об этом сообщает RuNews24.Ru со ссылкой на радиостанцию RMC.
Лидер Китая Си Цзиньпин посетит Париж через несколько недель, и Макрон уже обратился к нему с просьбой о помощи. Это может стать еще одним дипломатическим шагом в направлении мира, отметил французский президент.