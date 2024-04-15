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Published Сегодня, 19:44

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Макрон хочет остановить конфликты на время Олимпийских игр

15 апреля 2024, 19:44
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил ожидание достижения договоренности о прекращении боевых действий во время проведения Олимпийских игр в Париже. Он также выразил желание обсудить этот вопрос с президентом Китая Си Цзиньпином.

Макрон подчеркнул свою готовность приложить все усилия для достижения олимпийского перемирия и намерение привлечь международных партнеров к этому процессу. Об этом сообщает RuNews24.Ru со ссылкой на радиостанцию RMC.

Лидер Китая Си Цзиньпин посетит Париж через несколько недель, и Макрон уже обратился к нему с просьбой о помощи. Это может стать еще одним дипломатическим шагом в направлении мира, отметил французский президент.

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