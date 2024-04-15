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Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

Даже в самых популярных отраслях есть нехватка персонала.

Куда устроиться на работу: сферы с наибольшим дефицитом кадров в России

15 апреля 2024, 07:53
Фото: Город55
Даже в самых популярных отраслях есть нехватка персонала.
Стало известно, куда можно устроиться на работу. Аналитики SuperJob представили информацию о том, где образовался дефицит кадров в России в 2024 году. Подробнее об этом — в материале Города55.

Вообще, за год количество вакансий для женщин и вакансий для мужчин увеличилось на 44% больше. При этом в компаниях, где не хватает людей, стала преобладать частичная занятость.

Свежие вакансии с высоким спросом на персонал

До 2022 года в персонале остро нуждалась сфера продаж. Теперь же людей не хватает больше всего в производстве и строительстве. Об этом говорит статистика последних двух лет. Также намного чаще стали выкладывать вакансии в ритейле.

Итак, на сферах промышленности и производства требуются инженерно-технические работники (ИТР), квалифицированные специалисты, мастера цехов/участков работ. Если быть конкретнее, то больше всего нужны люди на изготовление металлических изделий и заготовок, машиностроение, металлургию, пищевую промышленность и приборостроение.

В строительной отрасли, в проектировании и недвижимости также не хватает людей, знающих свое дело, водителей и машинистов спецтехники и ИТР.

Легко устроиться в ритейле можно в качестве кассира, продавца, администратора магазина. Вместе с тем на транспорте, логистике, на складах и ВЭД требуются водители и машинисты спецтехники, комплектовщики и кладовщики.

За год рынок труда изменился, так что при поиске работы необходимо проверять последние данные.За год рынок труда изменился, так что при поиске работы необходимо проверять последние данные.
За год рынок труда изменился, так что при поиске работы необходимо проверять последние данные.
Фото: Город55

Работать в туризме и гостиничном бизнесе, в общепите можно поваром, кухонным работником и обслуживающим персоналом гостиниц. Рабочие по обслуживанию и ремонту промышленного оборудования, автосервисов, а также разнорабочие служб клининга требуются для сервисного обслуживания, сферы услуг и ремонта.

Службы доставки — еще одно место для заработка и простого трудоустройства. Так, есть работа курьером, курьером-водителем и сборщиком заказов. Кроме того, персонал нужен для работы со сырьем. В этом списке такие вакансии как сварщик, буровые мастера, водители и машинисты спецтехники.

Сфера закупок и снабжения требует в марте 2024 года специалистов по закупкам продуктов, косметики, бытовой химии и товаров народного потребления.

Более того, дефицит кадров наблюдается даже в такой востребованной отрасли как IT. Так, спрос на рынке труда есть на программистов, специалистов технической поддержки и системных администраторов.

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