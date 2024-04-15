Куда устроиться на работу: сферы с наибольшим дефицитом кадров в России

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Вообще, за год количество вакансий для женщин и вакансий для мужчин увеличилось на 44% больше. При этом в компаниях, где не хватает людей, стала преобладать частичная занятость.
До 2022 года в персонале остро нуждалась сфера продаж. Теперь же людей не хватает больше всего в производстве и строительстве. Об этом говорит статистика последних двух лет. Также намного чаще стали выкладывать вакансии в ритейле.
Итак, на сферах промышленности и производства требуются инженерно-технические работники (ИТР), квалифицированные специалисты, мастера цехов/участков работ. Если быть конкретнее, то больше всего нужны люди на изготовление металлических изделий и заготовок, машиностроение, металлургию, пищевую промышленность и приборостроение.
В строительной отрасли, в проектировании и недвижимости также не хватает людей, знающих свое дело, водителей и машинистов спецтехники и ИТР.
Легко устроиться в ритейле можно в качестве кассира, продавца, администратора магазина. Вместе с тем на транспорте, логистике, на складах и ВЭД требуются водители и машинисты спецтехники, комплектовщики и кладовщики.
Работать в туризме и гостиничном бизнесе, в общепите можно поваром, кухонным работником и обслуживающим персоналом гостиниц. Рабочие по обслуживанию и ремонту промышленного оборудования, автосервисов, а также разнорабочие служб клининга требуются для сервисного обслуживания, сферы услуг и ремонта.
Службы доставки — еще одно место для заработка и простого трудоустройства. Так, есть работа курьером, курьером-водителем и сборщиком заказов. Кроме того, персонал нужен для работы со сырьем. В этом списке такие вакансии как сварщик, буровые мастера, водители и машинисты спецтехники.
Сфера закупок и снабжения требует в марте 2024 года специалистов по закупкам продуктов, косметики, бытовой химии и товаров народного потребления.
Более того, дефицит кадров наблюдается даже в такой востребованной отрасли как IT. Так, спрос на рынке труда есть на программистов, специалистов технической поддержки и системных администраторов.