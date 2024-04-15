Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Будьте бдительны к здоровью своего питомца вплоть до середины осени, поскольку только тогда клещи снова уходят в спячку.

Как защитить собаку от укуса клеща: рекомендации ветеринарного врача

15 апреля 2024, 09:16
Фото: Город55
Будьте бдительны к здоровью своего питомца вплоть до середины осени, поскольку только тогда клещи снова уходят в спячку.
С приходом тепла просыпаются опаснейшие насекомые, которые угрожают жизни не только людям, но и их четвероногим компаньонам. Имеет смысл подготовиться и обезопасить питомцев от паразитов. Как защитить собак от клещей — в материале Города55.

Стоит сразу отметить, что это насекомое может напасть не только за городом, но и в центре мегаполиса.

Ветеринар из Красноярска Николай Леонов рассказал, что подготовку к сезону клещей владельцы питомцев должны начинать еще в начале весны. Паразит при этом может зацепиться вне зависимости от времени года, риск есть всегда, отмечает специалист. Особенно тщательно нужно следить за собакой в период с марта по сентябрь. Когда наступят первые заморозки, клещи должны снова уйти в спячку.

Кровопийцы сидят в траве и на невысоких кустарниках. На деревья они не залазят. Чаще всего их целью являются участки с более тонкой кожей — ушные раковины, шея, грудь, пах.

Какие болезни возникают у собак от клещей

Ветеринарный врач говорит, что опаснее всего для собак является иксодовый клещ, который вызывает пироплазмоз (бабезиоз). У животного возникает гемолитическая анемия. В качестве признаков заболевания Леонов выделил:

  • вялость
  • снижение аппетита вплоть до полного отказа от пищи
  • повышение температуры тела
  • повышенную жажду
  • потемнение мочи (может стать красного или даже бурого цвета)
  • редкие судороги
  • расстройство ЖКТ (рвота, диарея)
  • тяжелое дыхание, появление одышки
  • желтушность слизистых оболочек и кожи (уже на последних стадиях заболевания)

Симптомы пироплазмоза у собаки появляются через 1-20 дней после нападения. В некоторых случаях возможен летальный исход (речь идет о щенках).

Как защитить собаку от укуса клеща

Ветеринар рассказал, что для защиты питомца от сезонных паразитов есть большое количество лекарств. Например, продаются инсектицидные спреи, ошейники, таблетки и капли на холку. Более того, в продаже в некоторых магазинах есть специальная одежда для братьев меньших, которая помогает «ловить» клещей. Своеобразный костюм становится барьером для насекомого, из-за которого оно не может подобраться к телу собаки.

«Обычно для защиты от клещей я рекомендую таблетированные препараты. На мой взгляд, они удобнее, с ними проще работать. Их выпускают с различными вкусовыми добавками, поэтому собака без проблем их принимает. Действуют такие препараты от месяца до трех в зависимости от торговой марки», — цитирует «Интерфакс» врача Николая Леонова

Средства от клещей для собак

Таблетки и капли от клещей:

  • Бравекто (Bravecto)
  • Симпарика (Simparica)
  • НексГард (Nexgard)
  • Инспектор (Inspector)
  • Адвантикс (Advantix)

Ошейник от клещей:

  • Больфо
  • Форестер
  • Барс
  • Rolf club
«Ошейник будет эффективно действовать только в том случае, если он плотно прилегает к коже собаки. Все ошейники на основе эфирных масел — не работают, все капли на основе эфирных масел — тоже не работают», — уточнил ветврач.

Разумеется, лучше всего показать перед обработкой от клещей собаку специалисту. Он поможет подобрать правильный способ защиты четвероногого друга, чтобы это было эффективно и не навредило животному. При этом допускается комбинирование препаратов, если у пса нет противопоказаний.

Эпидемиолог Тихонова рассказала, как защититься и что делать при укусе клеща
Узнать подробнее
Сезон открыт. В Омске началась подготовка к обработке парков от клещей
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Общество#Омская область#Россия#Домашние животные#Собаки#Животные#Новости#Собака#Домашние питомцы#Укус клеща#Ветеринар#Клещ#Обработка от клещей
Подпишитесь
Плачевный результат. Школу в Ясной поляне из-за срыва сроков исключили из нацпроекта
Сегодня, 10:10
«Жильцы боятся ложиться спать». Омичи забили тревогу из-за воды в подвале
Сегодня, 03:18
20 тонн в год. Десять омских предприятий уличили во вредных выбросах в атмосферу
Сегодня, 07:59
Противостояние двух культур. Активисты от РПЦ выйдут в Омске на субботник к Ленину
Сегодня, 09:04
В центре Омска после судебных тяжб начали реконструкцию дома, где находится Govinda
Сегодня, 10:58
В соседнем с Омской областью Казахстане укрепили дамбу на Иртыше из-за угрозы паводка
Сегодня, 07:12
"