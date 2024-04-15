Как защитить собаку от укуса клеща: рекомендации ветеринарного врача

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Стоит сразу отметить, что это насекомое может напасть не только за городом, но и в центре мегаполиса.
Ветеринар из Красноярска Николай Леонов рассказал, что подготовку к сезону клещей владельцы питомцев должны начинать еще в начале весны. Паразит при этом может зацепиться вне зависимости от времени года, риск есть всегда, отмечает специалист. Особенно тщательно нужно следить за собакой в период с марта по сентябрь. Когда наступят первые заморозки, клещи должны снова уйти в спячку.
Кровопийцы сидят в траве и на невысоких кустарниках. На деревья они не залазят. Чаще всего их целью являются участки с более тонкой кожей — ушные раковины, шея, грудь, пах.
Ветеринарный врач говорит, что опаснее всего для собак является иксодовый клещ, который вызывает пироплазмоз (бабезиоз). У животного возникает гемолитическая анемия. В качестве признаков заболевания Леонов выделил:
Симптомы пироплазмоза у собаки появляются через 1-20 дней после нападения. В некоторых случаях возможен летальный исход (речь идет о щенках).
Ветеринар рассказал, что для защиты питомца от сезонных паразитов есть большое количество лекарств. Например, продаются инсектицидные спреи, ошейники, таблетки и капли на холку. Более того, в продаже в некоторых магазинах есть специальная одежда для братьев меньших, которая помогает «ловить» клещей. Своеобразный костюм становится барьером для насекомого, из-за которого оно не может подобраться к телу собаки.
«Обычно для защиты от клещей я рекомендую таблетированные препараты. На мой взгляд, они удобнее, с ними проще работать. Их выпускают с различными вкусовыми добавками, поэтому собака без проблем их принимает. Действуют такие препараты от месяца до трех в зависимости от торговой марки», — цитирует «Интерфакс» врача Николая Леонова
Таблетки и капли от клещей:
Ошейник от клещей:
«Ошейник будет эффективно действовать только в том случае, если он плотно прилегает к коже собаки. Все ошейники на основе эфирных масел — не работают, все капли на основе эфирных масел — тоже не работают», — уточнил ветврач.
Разумеется, лучше всего показать перед обработкой от клещей собаку специалисту. Он поможет подобрать правильный способ защиты четвероногого друга, чтобы это было эффективно и не навредило животному. При этом допускается комбинирование препаратов, если у пса нет противопоказаний.