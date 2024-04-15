Как защитить собаку от укуса клеща: рекомендации ветеринарного врача

Ветеринар из Красноярска Николай Леонов рассказал, что подготовку к сезону клещей владельцы питомцев должны начинать еще в начале весны. Паразит при этом может зацепиться вне зависимости от времени года, риск есть всегда, отмечает специалист. Особенно тщательно нужно следить за собакой в период с марта по сентябрь. Когда наступят первые заморозки, клещи должны снова уйти в спячку.