Хоценко обсудил с главой Росжелдора создание инженерной школы на базе ОмГУПСа

Виталий Хоценко провел рабочую встречу с главой Росжелдора Алексеем Дружининым, в ходе нее обсуждалось создание передовой инженерной школы по направлению развития связи на транспорте.

Сегодня, 15 апреля, губернатор Виталий Хоценко провел рабочую встречу с главой Росжелдора Алексеем Дружининым. Главная тема для обсуждения — создание на базе ОмГУПСа передовой инженерной школы. В ходе беседы неоднократно отмечалось, что Омская область имеет очень серьезное значение для железнодорожного транспорта. «Во-первых, здесь расположена крупнейшая железнодорожная станция „Входная“. Во-вторых, в регионе находится большое количество предприятий, эксплуатирующих подвижной состав. Для нас крайне важно, чтобы планы, которые формирует сегодня Омская область, и планы развития железнодорожного транспорта были взаимоувязаны», — подчеркнул Алексей Дружинин. Виталий Хоценко предложил руководителю Федерального агентства железнодорожного транспорта рассмотреть вопрос создания на базе ОмГУПСа передовой инженерной школы. Ранее федеральное финансирование на создание такой школы по направлению станкостроения получил ОмГТУ. Перспективный федеральный проект реализуется по поручению Владимира Путина. «Есть идея создания передовой инженерной школы по направлению развития связи на транспорте. Для нас это очень важный проект, так как разработки этой инженерной школы позволят создавать отечественные системы связи и телекоммуникации, которые полностью заместят собой иностранные аналоги. Поможем с оформлением заявки в Министерство науки и высшего образования РФ на получение федерального гранта», — рассказал Губернатор Виталий Хоценко. Руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта поддержал идею. «Любые инициативы, направленные на развитие научных разработок в транспортных вузах, однозначно поддержим. Это одна из наших первоочередных задач. Тем более, когда есть поддержка на региональном уровне», — добавил Алексей Дружинин. Также в ходе встречи обсуждались вопросы ремонта студенческих общежитий омских образовательных учреждений, которые находятся в ведении Федерального агентства железнодорожного транспорта. Виталий Хоценко: В Омской области построят 62 базовые станции сотовой связи Узнать подробнее