ГТЛК получила бюджет на реализацию льготной программы лизинга беспилотников

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
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Updated Сегодня, 08:16
Программа создана в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС), разработанного по поручению президента РФ.
Деньги поступили в виде взноса в уставный капитал. С учетом внебюджетных средств объем программы на текущий год составляет 3,1 миллиарда рублей, пишут «Новые известия».
Первый замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков сказал, что программа распространяется на всю номенклатуру БАС, кроме образовательных беспилотников. Все поставляемое по программе оборудование должно соответствовать критериям локализации согласно постановлению Правительства РФ № 719, а также требованиям, предъявляемым к сертификации дронов.
ГТЛК — это основной исполнитель программы, в рамках которой применяется льготная лизинговая ставка от 3,5 до 8,5%, зависящая от ключевой. Беспилотники будут поставляться в лизинг на срок от трех до пяти лет. Аванс оператора составит до 30% от стоимости БАС. Уточняется, что конечные условия зависят также от состава и типа беспилотников.
Компания, оформляющая дрон в лизинг, должна иметь застрахованное имущество, документы, подтверждающие необходимую квалификацию персонала для эксплуатации аппаратов, соответствующие лицензии.
Как отметил глава ГТЛК Евгений Дитрих, программа создана так, чтобы все участники рынка имели равный доступ к господдержке. По его словам, сейчас наблюдается высокий интерес к программе со стороны всех участников рынка.
Также ГТЛК с этого года станет базовым поставщиком БАС и квалифицированным заказчиком в рамках гражданского государственного заказа.