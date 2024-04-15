ГТЛК получила бюджет на реализацию льготной программы лизинга беспилотников

ГТЛК — это основной исполнитель программы, в рамках которой применяется льготная лизинговая ставка от 3,5 до 8,5%, зависящая от ключевой. Беспилотники будут поставляться в лизинг на срок от трех до пяти лет. Аванс оператора составит до 30% от стоимости БАС. Уточняется, что конечные условия зависят также от состава и типа беспилотников.