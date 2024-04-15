Чиновник из омского депконтроля стал заместителем областного министра экологии

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал сегодня, 15 апреля, распоряжение о назначении нового заместителя министра природных ресурсов и экологии. Согласно документу, этот пост занял Вадим Матвеев, прежде работавший в администрации Омска первым заместителем департамента контроля. В текущем году он стал одним из победителей регионального кадрового конкурса «ПРОдвижение».
Договор с чиновником будет заключен на 1 год, причем установлен испытательный срок в 3 месяца. Теперь у министра экологии Татьяны Хаврониной есть три заместителя: кроме Матвеева, это Александр Володев и Сергей Палагута (первый заместитель). При министре Илье Лобове заместителем был Александр Сердюков, который ушел вслед за своим начальником.
Отметим, что сегодня же было подписано еще одно распоряжение, касающееся кадрового вопроса: заместителем начальника Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области стал Виктор Шилов. Ему тоже предстоит отработать трехмесячный испытательный срок.