Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

У Татьяны Хаврониной появился еще один заместитель

Чиновник из омского депконтроля стал заместителем областного министра экологии

15 апреля 2024, 09:14
Фото: 1MI

У Татьяны Хаврониной появился еще один заместитель

Вадим Матвеев назначен на новый пост распоряжением губернатора.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал сегодня, 15 апреля, распоряжение о назначении нового заместителя министра природных ресурсов и экологии. Согласно документу, этот пост занял Вадим Матвеев, прежде работавший в администрации Омска первым заместителем департамента контроля. В текущем году он стал одним из победителей регионального кадрового конкурса «ПРОдвижение».

Договор с чиновником будет заключен на 1 год, причем установлен испытательный срок в 3 месяца. Теперь у министра экологии Татьяны Хаврониной есть три заместителя: кроме Матвеева, это Александр Володев и Сергей Палагута (первый заместитель). При министре Илье Лобове заместителем был Александр Сердюков, который ушел вслед за своим начальником.

Отметим, что сегодня же было подписано еще одно распоряжение, касающееся кадрового вопроса: заместителем начальника Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области стал Виктор Шилов. Ему тоже предстоит отработать трехмесячный испытательный срок.

Замена Лобову. Главой омского природы назначили москвичку Татьяну Хавронину
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Назначения#Минэкологии#Вадим Матвеев
Подпишитесь
Плачевный результат. Школу в Ясной поляне из-за срыва сроков исключили из нацпроекта
Сегодня, 10:10
«Жильцы боятся ложиться спать». Омичи забили тревогу из-за воды в подвале
Сегодня, 03:18
20 тонн в год. Десять омских предприятий уличили во вредных выбросах в атмосферу
Сегодня, 07:59
Противостояние двух культур. Активисты от РПЦ выйдут в Омске на субботник к Ленину
Сегодня, 09:04
В центре Омска после судебных тяжб начали реконструкцию дома, где находится Govinda
Сегодня, 10:58
В соседнем с Омской областью Казахстане укрепили дамбу на Иртыше из-за угрозы паводка
Сегодня, 07:12
"