Чиновник из омского депконтроля стал заместителем областного министра экологии

Договор с чиновником будет заключен на 1 год, причем установлен испытательный срок в 3 месяца. Теперь у министра экологии Татьяны Хаврониной есть три заместителя: кроме Матвеева, это Александр Володев и Сергей Палагута (первый заместитель). При министре Илье Лобове заместителем был Александр Сердюков, который ушел вслед за своим начальником.