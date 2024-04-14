Ужасные находки, буйство паводка и омская «Ангара». Главные темы недели

А вместе с бедствием распространяется и страх — во вторник омичи столкнулись с массовой рассылкой сообщений об опасности воды из водопроводных сетей: якобы в Иртыш стекает вода с подтопленных районов, а значит в ней есть все что нужно для развития кишечных заболеваний. Однако для проверки информации Город55 обратился в Роспотребнадзор — по информации ведомства пить прямо из-под крана действительно не рекомендуется, а оказавшимся в зоне паводка стоит вакцинироваться от тифа, столбняка и дизентерии. На всякий случай.