Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:00

Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

иллюстрация

Ужасные находки, буйство паводка и омская «Ангара». Главные темы недели

14 апреля 2024, 10:00
Фото: 1MI
иллюстрация
Воскресенье уже вот-вот закончится, а значит — самое время оглянуться назад и вспомнить, какие темы были интереснее всего для омичей. Все они — здесь, в дайджесте от Города55.

Тема №1. Страшная находка в мусорном контейнере.

Площадками складирования отходов, в сущности, уже мало кого удивишь. Но, к сожалению, удивляют иногда находки: в минувшую пятницу омичи среди мусора на санитарной площадке 27-й Северной улицы обнаружили множество трупов кошек и собак. Омичи, столкнувшиеся с неприятным и опасным зрелищем, предположили, что это могло произойти из-за ветеринарной клиники: животных решили не утилизировать, а попросту выбросить.

Страшная находка. Омичи обнаружили трупы кошек и собак на контейнерной площадке
Узнать подробнее

Инцидент привлек внимание прокуратуры: сотрудники ведомства сразу же приступили к оценке законности таких действий. Кроме того, о находке доложили и в профильные организации: Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

Прокуратура начала проверку из-за трупов домашних животных в омском дворе
Узнать подробнее

Однако как оказалось, предположения омичей были в какой-то мере правдивы — предварительная проверка происшествия вывела сотрудников Главного управления ветеринарии на след причастного к произошедшему специалиста бюджетного «Центра по профилактике, экспертизе и лечению животных». Виновного в вопиющем нарушении еще разыскивают, но по заверениям сотрудников управления, к нему применят самые строгие меры.

Выяснилось, кто в Омске выбросил на контейнерную площадку трупы собак и кошек
Узнать подробнее

Тема №2. Паводок продолжается.

И ситуация продолжает накаляться: вода пришла уже в Азовский район — жители села Сосновка прилагают все усилия, чтобы не пустить воду в дома и хозяйственные постройки: 7 апреля местные жители самостоятельно откапывали водоотводную канаву, состоящую на балансе администрации поселения — представители последней тоже присутствовали, но по словам селян, это не особо-то и изменило ситуацию.

«Ситуация критическая». Еще один район Омской области затопило во время паводка
Узнать подробнее

А вместе с бедствием распространяется и страх — во вторник омичи столкнулись с массовой рассылкой сообщений об опасности воды из водопроводных сетей: якобы в Иртыш стекает вода с подтопленных районов, а значит в ней есть все что нужно для развития кишечных заболеваний. Однако для проверки информации Город55 обратился в Роспотребнадзор — по информации ведомства пить прямо из-под крана действительно не рекомендуется, а оказавшимся в зоне паводка стоит вакцинироваться от тифа, столбняка и дизентерии. На всякий случай.

Не пейте воду из-под крана: омичей в мессенджерах пугают брюшным тифом
Узнать подробнее
Лучше перестраховаться. В омском Роспотребнадзоре рассказали, что живет в сырой воде
Узнать подробнее

Но есть и приятные новости: вода понемногу отступает — в Русско-Полянском районе начали восстановление проезжей части после затопления дороги Хлебодаровка — Степановка: тяжелая техника и специалисты обустраивают водоотводные сооружения. Кроме того, и за полноводным Иртышем тоже пристально смотрят: вода, хоть и поднимается, все еще находится в пределах разумных и безопасных значений.

В Русско-Полянском районе начали восстанавливать проезжую часть после затопления
Узнать подробнее
Подтоплений нет. Уровень воды в Иртыше поднялся на 12 сантиметров за сутки
Узнать подробнее

А вот за Камышловкой, вероятно, уследить не успели: 12 апреля в распоряжении редакции появилось видео с прорывом дамбы, из-за чего смыло дорогу к местному СНТ. Кстати, дачники и оставляют большое количество жалоб о подтоплении, но как заверили в администрации Омского района, вода уже отступила от участков садоводов.

«Какой объем воды. Жесть!» На реке под Омском прорвало дамбу и затопило дачи
Узнать подробнее

Но, как мы помним, паводки коснулись многих регионов России — даже в Омск поступает информация о паводках в Оренбуржье. И Городу55 удалось пообщаться с омичами, перебравшимися в Оренбургскую область — все, что они нам рассказали, можно найти по ссылкам ниже:

Царствие мародеров. Омич рассказал, как сейчас живет затопленный Орск
Узнать подробнее
Вода идет со вкусом кладбищ и скотомогильников: бывший омич — о потопе в Орске
Узнать подробнее

Тема №3. Долгожданный старт омской «Ангары».

Космическая отрасль — одна из самых сложных. И чтобы уметь в ней работать необходимо недюжинное упорство: минувшая неделя это очень ярко показала. Взлет детища омского завода «Полет» должен был состояться еще 9 апреля, но не все прошло так гладко, как хотелось конструкторам.

В первый раз подвел наддув бака окислителя центрального блока — звучит, конечно, сложно, но окислитель необходим для ракет — как составная часть топлива. Для проверки всех нюансов и полной безопасности полета (а ракета, стоит сказать, «новая» для космодрома «Восточный») было решено перенести старт на следующий день.

Пуска не случилось: ракету «Ангара» оставили на космодроме Восточный
Узнать подробнее

И вновь — проблема. Старт перенесен, а технические службы все внимательно проверяют. Что именно произошло с ракетой-носителем — не сообщается, но скорее всего, все удалось исправить в кратчайшие сроки.

Опять не получилось: пуск ракеты «Ангара» отложили на сутки
Узнать подробнее

И наконец — долгожданный старт. 11 апреля 2024 года «Ангара А-5» взмыла в небо, выводя на орбиту разгонный блок «Орион». Да, с третьей попытки, но космос любит упорных.

С третьего раза. На космодроме Восточный состоялся запуск омской ракеты «Ангара-А5»
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Омск#Роспотребнадзор#Россельхознадзор#Ракета#Паводок#Иртыш#Омский район#Вода#Русско-Полянский район#Ветеринарная клиника#Дамба#Тиф#Столбняк
Подпишитесь
Вода идет со вкусом кладбищ и скотомогильников: бывший омич — о потопе в Орске
Вчера, 06:42
Феноменальная жара и дожди. Синоптики рассказали о погоде в Омске на будущую неделю
Сегодня, 13:22
«Помощи ждать неоткуда». Жители Нижнеомского района пожаловались на затопление
Сегодня, 12:22
Омский «Авангард» подпишет на один год канадского форварда
Сегодня, 04:41
Почти фейерверк. Омичей напугали искрящиеся провода в разных частях города
Сегодня, 04:04
"