Ужасные находки, буйство паводка и омская «Ангара». Главные темы недели

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Площадками складирования отходов, в сущности, уже мало кого удивишь. Но, к сожалению, удивляют иногда находки: в минувшую пятницу омичи среди мусора на санитарной площадке 27-й Северной улицы обнаружили множество трупов кошек и собак. Омичи, столкнувшиеся с неприятным и опасным зрелищем, предположили, что это могло произойти из-за ветеринарной клиники: животных решили не утилизировать, а попросту выбросить.
Инцидент привлек внимание прокуратуры: сотрудники ведомства сразу же приступили к оценке законности таких действий. Кроме того, о находке доложили и в профильные организации: Роспотребнадзор и Россельхознадзор.
Однако как оказалось, предположения омичей были в какой-то мере правдивы — предварительная проверка происшествия вывела сотрудников Главного управления ветеринарии на след причастного к произошедшему специалиста бюджетного «Центра по профилактике, экспертизе и лечению животных». Виновного в вопиющем нарушении еще разыскивают, но по заверениям сотрудников управления, к нему применят самые строгие меры.
И ситуация продолжает накаляться: вода пришла уже в Азовский район — жители села Сосновка прилагают все усилия, чтобы не пустить воду в дома и хозяйственные постройки: 7 апреля местные жители самостоятельно откапывали водоотводную канаву, состоящую на балансе администрации поселения — представители последней тоже присутствовали, но по словам селян, это не особо-то и изменило ситуацию.
А вместе с бедствием распространяется и страх — во вторник омичи столкнулись с массовой рассылкой сообщений об опасности воды из водопроводных сетей: якобы в Иртыш стекает вода с подтопленных районов, а значит в ней есть все что нужно для развития кишечных заболеваний. Однако для проверки информации Город55 обратился в Роспотребнадзор — по информации ведомства пить прямо из-под крана действительно не рекомендуется, а оказавшимся в зоне паводка стоит вакцинироваться от тифа, столбняка и дизентерии. На всякий случай.
Но есть и приятные новости: вода понемногу отступает — в Русско-Полянском районе начали восстановление проезжей части после затопления дороги Хлебодаровка — Степановка: тяжелая техника и специалисты обустраивают водоотводные сооружения. Кроме того, и за полноводным Иртышем тоже пристально смотрят: вода, хоть и поднимается, все еще находится в пределах разумных и безопасных значений.
А вот за Камышловкой, вероятно, уследить не успели: 12 апреля в распоряжении редакции появилось видео с прорывом дамбы, из-за чего смыло дорогу к местному СНТ. Кстати, дачники и оставляют большое количество жалоб о подтоплении, но как заверили в администрации Омского района, вода уже отступила от участков садоводов.
Но, как мы помним, паводки коснулись многих регионов России — даже в Омск поступает информация о паводках в Оренбуржье. И Городу55 удалось пообщаться с омичами, перебравшимися в Оренбургскую область — все, что они нам рассказали, можно найти по ссылкам ниже:
Космическая отрасль — одна из самых сложных. И чтобы уметь в ней работать необходимо недюжинное упорство: минувшая неделя это очень ярко показала. Взлет детища омского завода «Полет» должен был состояться еще 9 апреля, но не все прошло так гладко, как хотелось конструкторам.
В первый раз подвел наддув бака окислителя центрального блока — звучит, конечно, сложно, но окислитель необходим для ракет — как составная часть топлива. Для проверки всех нюансов и полной безопасности полета (а ракета, стоит сказать, «новая» для космодрома «Восточный») было решено перенести старт на следующий день.
И вновь — проблема. Старт перенесен, а технические службы все внимательно проверяют. Что именно произошло с ракетой-носителем — не сообщается, но скорее всего, все удалось исправить в кратчайшие сроки.
И наконец — долгожданный старт. 11 апреля 2024 года «Ангара А-5» взмыла в небо, выводя на орбиту разгонный блок «Орион». Да, с третьей попытки, но космос любит упорных.