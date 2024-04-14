Трудности в работе. Омский аэропорт задержал вылеты самолетов из-за тумана

В частности, задерживаются рейсы в Москву — самолеты компаний «Победа» и «Аэрофлот» должны были вылететь в Шереметьево около 4-х часов назад: в 5:05 и 5:50 соответственно. По актуальным данным, самолет «Победы» отправится только в 10:50. Ситуация с пассажирами «Аэрофлота» еще труднее: их рейс запланирован на 17:15. Задержится и отправление рейса «Северного ветра» в Казань: вместо 8:20 утра самолет взлетит только в 12:35.