Трудности в работе. Омский аэропорт задержал вылеты самолетов из-за тумана

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
По данным онлайн-табло омского аэропорта им. Карбышева, сразу три рейса задержатся в городе на продолжительное время: аэрогавань переносит время вылета почти на 11 часов. Другим рейсам «повезло» чуть больше — их задержка составляет не больше 5 часов.
В частности, задерживаются рейсы в Москву — самолеты компаний «Победа» и «Аэрофлот» должны были вылететь в Шереметьево около 4-х часов назад: в 5:05 и 5:50 соответственно. По актуальным данным, самолет «Победы» отправится только в 10:50. Ситуация с пассажирами «Аэрофлота» еще труднее: их рейс запланирован на 17:15. Задержится и отправление рейса «Северного ветра» в Казань: вместо 8:20 утра самолет взлетит только в 12:35.
Сложные метеоусловия печально сказываются и на прибывающих в Омск рейсах: некоторым самолетам приходится кружить над городом на протяжении часа. Своими впечатлениями от напряженного ожидания посадки поделилась с Городом55 пассажирка рейса Москва — Омск:
«Мы должны быть примерно в 7:05 приземлиться, нам раньше объявили, что мы снижаемся. Я чувствую, что вроде бы пошли на посадку, но потом ощущаю, что мы опять вверх взлетели. В общем, мы кружили-кружили, потом мне по моим ощущениям, показалось, что мы еще раз сделали попытку сесть и опять же мы не сели» — рассказала девушка.
Кроме того, девушка отметила, что сесть удалось спустя час от запланированного срока — около 8 утра (по данным онлайн-табло посадка состоялась только в 07:50 — с 50-минутным опозданием). Причину задержки посадки экипаж самолета пассажирам не сообщал ни во время кружения над городом, ни после приземления.