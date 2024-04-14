Понадобился врач. 6-летняя девочка попала под колеса машины в одном из дворов Омска

Как рассказали в пресс-центре Госавтоинспекции, наезд на ребенка произошел во дворе дома №97 на Барнаульской улице, около 11 часов вечера. Как сообщается, 6-летняя девочка попала под автомобиль Volkswagen, шагнув под колеса из-за припаркованного автомобиля — им управлял 39 летний омич.