Понадобился врач. 6-летняя девочка попала под колеса машины в одном из дворов Омска

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:56
Как рассказали в пресс-центре Госавтоинспекции, наезд на ребенка произошел во дворе дома №97 на Барнаульской улице, около 11 часов вечера. Как сообщается, 6-летняя девочка попала под автомобиль Volkswagen, шагнув под колеса из-за припаркованного автомобиля — им управлял 39 летний омич.
Сотрудники ведомства проводят проверку, устанавливая все детали произошедшего: из-за ДТП ребенку понадобилась помощь врачей. Причины произошедшего устанавливаются.
Отметим, что это не единственный несчастный случай — в минувшую субботу стало известно о 17-летнем подростке, доставленном в больницу города Тара: парня, идущего по обочине, сбила попутная иномарка.