Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

иллюстрация

Понадобился врач. 6-летняя девочка попала под колеса машины в одном из дворов Омска

14 апреля 2024, 05:54
Фото: 1MI
иллюстрация

6-летняя омичка попала под машину во дворе дома

Ребенок вышел на проезд во дворе из-за припаркованной машины.

Как рассказали в пресс-центре Госавтоинспекции, наезд на ребенка произошел во дворе дома №97 на Барнаульской улице, около 11 часов вечера. Как сообщается, 6-летняя девочка попала под автомобиль Volkswagen, шагнув под колеса из-за припаркованного автомобиля — им управлял 39 летний омич.

Сотрудники ведомства проводят проверку, устанавливая все детали произошедшего: из-за ДТП ребенку понадобилась помощь врачей. Причины произошедшего устанавливаются.

Отметим, что это не единственный несчастный случай — в минувшую субботу стало известно о 17-летнем подростке, доставленном в больницу города Тара: парня, идущего по обочине, сбила попутная иномарка.

Шел в темноте по краю дороги. В Таре водитель иномарки сбил 17-летнего подростка
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Омск#Дети#Врач#Новости
Подпишитесь
Вода идет со вкусом кладбищ и скотомогильников: бывший омич — о потопе в Орске
Вчера, 06:42
Трудности в работе. Омский аэропорт задержал вылеты самолетов из-за тумана
Сегодня, 03:20
Артем против Михаила. В омском ЗАГСе назвали самые популярные имена для новорожденных
Вчера, 06:00
Провалился асфальт. Омичи пожаловались на состояние дороги в самом центре города
Вчера, 03:48
Омский «Авангард» подпишет на один год канадского форварда
Сегодня, 04:41
Почти фейерверк. Омичей напугали искрящиеся провода в разных частях города
Сегодня, 04:04
"