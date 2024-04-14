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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Фотография со встречи главы региона с министром

Глава МЧС Александр Куренков приступил к работе в Омской области

14 апреля 2024, 11:06
Фото: Telegram-канал «Хоценко о важном»
Фотография со встречи главы региона с министром

Глава МЧС Куренков начал работу в Омской области

Визит федерального министра связан с подготовкой региона к пожарному сезону.

Напомним, министр по делам чрезвычайных ситуаций прибыл в Омскую область вчера, 13 апреля. Сегодня Александр Куренков приступил к решению рабочих вопросов, связанных с преодолением паводковой ситуации в регионе и подготовке к пожароопасному сезону: в частности, в официальном Telegram-канале Виталия Хоценко сообщается о разработке пятилетнего плана обновления пожарной техники в области.

Кроме того, среди мер подготовки к «горячему» сезону глава региона рассказал об увеличении финансирования противопожарных мер в районах области: объем денежных средств на эти цели увеличили в 4 раза.

Вместе с тем, в ходе рабочего визита Александра Куренкова, было проведено координационное совещание, направленное на уточнение алгоритма действий всех структур региона в чрезвычайной ситуации.

Напомним, ранее на специальные курсы «Бастион» пригласили омских журналистов — по словам организаторов, учебная программа курсов пригодится сотрудникам СМИ, работающих в зонах высокого риска.

На случай ЧС. Омских журналистов пригласили на учебно-практические курсы
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#Илья Скобин#Омск#Омская область#СМИ#Финансирование#МЧС#Новости#Чрезвычайная ситуация#Александр Куренков
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