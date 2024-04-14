Глава МЧС Александр Куренков приступил к работе в Омской области

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Напомним, министр по делам чрезвычайных ситуаций прибыл в Омскую область вчера, 13 апреля. Сегодня Александр Куренков приступил к решению рабочих вопросов, связанных с преодолением паводковой ситуации в регионе и подготовке к пожароопасному сезону: в частности, в официальном Telegram-канале Виталия Хоценко сообщается о разработке пятилетнего плана обновления пожарной техники в области.
Кроме того, среди мер подготовки к «горячему» сезону глава региона рассказал об увеличении финансирования противопожарных мер в районах области: объем денежных средств на эти цели увеличили в 4 раза.
Вместе с тем, в ходе рабочего визита Александра Куренкова, было проведено координационное совещание, направленное на уточнение алгоритма действий всех структур региона в чрезвычайной ситуации.
Напомним, ранее на специальные курсы «Бастион» пригласили омских журналистов — по словам организаторов, учебная программа курсов пригодится сотрудникам СМИ, работающих в зонах высокого риска.