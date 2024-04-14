Глава МЧС Александр Куренков приступил к работе в Омской области

Напомним, министр по делам чрезвычайных ситуаций прибыл в Омскую область вчера, 13 апреля. Сегодня Александр Куренков приступил к решению рабочих вопросов, связанных с преодолением паводковой ситуации в регионе и подготовке к пожароопасному сезону: в частности, в официальном Telegram-канале Виталия Хоценко сообщается о разработке пятилетнего плана обновления пожарной техники в области.