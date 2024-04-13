Сдают за 600 тысяч. Омским бизнесменам предложили аренду в бывшем ТК «Летур»

В объявлении указано, что торговый центр под новым названием «Гагарин Молл» откроется в сентябре этого года и будет работать до 11 часов вечера. На сегодняшний день в здании установлены перегородки на 2-м и 3-м этажах, выровнены стены и пол, а также установлена пожарная сигнализация и система пожаротушения.