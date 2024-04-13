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иллюстрация

Сдают за 600 тысяч. Омским бизнесменам предложили аренду в бывшем ТК «Летур»

13 апреля 2024, 07:47
Фото: Город55
иллюстрация

В бывшем омском «Летуре» сдают помещения под бизнес за 600 тысяч рублей

Обновленный торговый центр откроют в начале осени. В настоящее время ведется поиск арендаторов для помещений. В объявлении указано, что ежемесячная плата составляет 600 тысяч.

На сайте Авито появилось объявление о сдаче помещений для бизнеса в бывшем торговом комплексе «Летур». Предпринимателям предлагают ежемесячную арендную плату в размере 600 тысяч рублей и бесплатную парковку.

Эскизы ТК «Гагарин молл»Эскизы ТК «Гагарин молл»
Эскизы ТК «Гагарин молл»
Фото: Авито (скриншот)

В объявлении указано, что торговый центр под новым названием «Гагарин Молл» откроется в сентябре этого года и будет работать до 11 часов вечера. На сегодняшний день в здании установлены перегородки на 2-м и 3-м этажах, выровнены стены и пол, а также установлена пожарная сигнализация и система пожаротушения.

Напомним, что помещения в обновленном торговом центре «Гагарин Молл» сдаются уже с начала марта. Однако уже известно, что первыми в здании откроют свои двери два ресторана: «Мидийное место» и «Тамада» (с грузинской кухней).

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#Общество#Бизнес#Омск#Омская область#Аренда#Ресторан#Торговый центр#Новости#Грузинская кухня#Летур
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