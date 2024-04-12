Завершился форум «Открытые инновации», где обсудили техноразвитие России и мира

На форуме говорили и о привлечении инновационного бизнеса к выполнению правительственных задач по ключевым направлениям высокотеха. Для этого нужны господдержка и эффективные инструменты финансирования, которые могут значительно ускорить развитие российских технологий. Игорь Дроздов отметил, что сегодня хорошо развиваются стартапы в области кибербезопасности, и это направление очень важно с точки зрения технологического суверенитета.