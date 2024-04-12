Завершился форум «Открытые инновации», где обсудили техноразвитие России и мира

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Вопросы развития российского высокотехнологического бизнеса и другие смежные темы обсуждали на 48 сессиях деловой программы форума. На выставке Open Innovations Expo разработчики техрешений представили свои инновационные продукты, передает 56orb.ru.
Как отметил председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов, в числе экспонентов не только большие, но и малые компании, которые наращивают свой вклад в технологический суверенитет страны.
На форуме говорили и о привлечении инновационного бизнеса к выполнению правительственных задач по ключевым направлениям высокотеха. Для этого нужны господдержка и эффективные инструменты финансирования, которые могут значительно ускорить развитие российских технологий. Игорь Дроздов отметил, что сегодня хорошо развиваются стартапы в области кибербезопасности, и это направление очень важно с точки зрения технологического суверенитета.
По данным, представленным старшим вице-президентом, руководителем блока «Технологии» Сбербанка Андреем Белевцевым, в прошлом году во всем мире громко звучала тема так называемого генеративного ИИ — формы искусственного интеллекта, который может генерировать текст, иллюстрации и другой контент. IT-стартапы в этой области выросли в шесть раз: в них было инвестировано порядка 20 миллиардов долларов.
Старший вице-президент по ИТ «Ростелекома» Кирилл Меньшов предложил рассматривать инвестиции в инновации как возможность не просто заработать, а единственный шанс выжить.
Председатель Национального комитета по кооперации министерства кооперации Индии Суреш Прабху отметил, что сегодня ученые должны сконцентрироваться на важных отраслях, например продовольствии. По его словам, на Земле 7,5 миллиарда людей, а когда популяция вырастет, не у всех будет доступ к хорошей пище.