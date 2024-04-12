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иллюстрация

Виталий Хоценко: В Омской области построят 62 базовые станции сотовой связи

12 апреля 2024, 06:07
Фото: Город55
иллюстрация
Губернатор сообщил, что в этом году в регионе планируется установить 54 базовые станции в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» и еще 8 дополнительных станций. За последние три года в Омской области уже появились 102 базовые станции.

В пресс-службе правительства Омской области сообщили, что в этом году в регионе будет установлено 54 базовые станции в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» и еще 8 дополнительных станций.

«В этом году благодаря нацпроекту „Цифровая экономика“, который инициирован Владимиром Путиным, построим в Омской области 62 базовые станции сотовой связи. Это позволит обеспечить качественной сотовой связью и интернетом более 15 тысяч жителей региона. Работу по развитию инфраструктуры связи продолжаем», — отметил Виталий Хоценко.
станции сотовой связистанции сотовой связи
станции сотовой связи
Фото: пресс-служба правительства Омской области

В рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» в регионе уже установили 102 базовые станции сотовой связи:

  • в 2021 году — 19 станций;
  • в 2022 году — 43 станций;
  • в 2023 году — 40 станций.

Стоит отметить, что благодаря реализации национального проекта «Цифровая экономика» 24 тысячи жителей Омской области получили возможность пользоваться сотовой связью и мобильным интернетом.

Напомним, что в 2021 году Ростелеком и Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязи России) подписали дополнительное соглашение, которое позволило реализовать программу по строительству базовых станций мобильной связи в населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек.

Итоги в фактах и цифрах: что сделал губернатор Виталии Хоценко для Омской области
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#Общество#Интернет#Омск#Омская область#Новости#Мобильная связь#Пресс-служба#Населенные пункты#Ростелеком#Федеральный проект
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