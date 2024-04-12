Виталий Хоценко: В Омской области построят 62 базовые станции сотовой связи

Губернатор сообщил, что в этом году в регионе планируется установить 54 базовые станции в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» и еще 8 дополнительных станций. За последние три года в Омской области уже появились 102 базовые станции.

В пресс-службе правительства Омской области сообщили, что в этом году в регионе будет установлено 54 базовые станции в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» и еще 8 дополнительных станций. «В этом году благодаря нацпроекту „Цифровая экономика“, который инициирован Владимиром Путиным, построим в Омской области 62 базовые станции сотовой связи. Это позволит обеспечить качественной сотовой связью и интернетом более 15 тысяч жителей региона. Работу по развитию инфраструктуры связи продолжаем», — отметил Виталий Хоценко. станции сотовой связи Фото: пресс-служба правительства Омской области В рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» в регионе уже установили 102 базовые станции сотовой связи: в 2021 году — 19 станций;

в 2022 году — 43 станций;

в 2023 году — 40 станций. Стоит отметить, что благодаря реализации национального проекта «Цифровая экономика» 24 тысячи жителей Омской области получили возможность пользоваться сотовой связью и мобильным интернетом. Напомним, что в 2021 году Ростелеком и Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязи России) подписали дополнительное соглашение, которое позволило реализовать программу по строительству базовых станций мобильной связи в населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек. Итоги в фактах и цифрах: что сделал губернатор Виталии Хоценко для Омской области Узнать подробнее