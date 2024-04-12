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В омский минздрав ищут начальников и сотрудников на зарплату до 47 тысяч

12 апреля 2024, 05:43
Фото: Изображение Midjourney
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От кандидатов требуется высшее образование, опыт госслужбы, знание законов Российской Федерации.

В министерстве здравоохранения Омской области сегодня, 12 апреля, разместили новые вакансии для госслужащих. Заявки от кандидатов принимают до 2 мая.

В Управление кадровой работы ищут начальника сектора медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении. Руководителю готовы предложить зарплату от 46 000 до 47 000 рублей.

Также требуется начальник сектора по работе с обращениями граждан в Управление стратегического развития. Зарплата — от 37 000 до 38 000 рублей.

В Управлении кадровой работы и государственной службы примут на работу специалистов ведущей группы должностей, а в Управлении организации оказания медицинской помощи женщинам и детям — главного специалиста. Заработная плата составит до 38 тысяч рублей.

От кандидатов требуется высшее образование, опыт госслужбы, знание законов Российской Федерации.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске ищут чиновников в сфере рыболовства на зарплату до 62 тысяч.

Зарплата до 62 тысяч. В Омске в федеральное агентство по рыболовству ищут сотрудников
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#Евгений Игишев#Образование#Омск#Омская область#Минздрав#Кадры#Дети#Зарплата#Вакансии#Госслужащие#Женщины#Медицинская помощь#Граждане
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