В омский минздрав ищут начальников и сотрудников на зарплату до 47 тысяч

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:45
В министерстве здравоохранения Омской области сегодня, 12 апреля, разместили новые вакансии для госслужащих. Заявки от кандидатов принимают до 2 мая.
В Управление кадровой работы ищут начальника сектора медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении. Руководителю готовы предложить зарплату от 46 000 до 47 000 рублей.
Также требуется начальник сектора по работе с обращениями граждан в Управление стратегического развития. Зарплата — от 37 000 до 38 000 рублей.
В Управлении кадровой работы и государственной службы примут на работу специалистов ведущей группы должностей, а в Управлении организации оказания медицинской помощи женщинам и детям — главного специалиста. Заработная плата составит до 38 тысяч рублей.
От кандидатов требуется высшее образование, опыт госслужбы, знание законов Российской Федерации.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске ищут чиновников в сфере рыболовства на зарплату до 62 тысяч.