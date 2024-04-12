В Омске утвердили концепцию украшения города к Дню победы

В мемориальном комплексе парка имени 30-летия Победы расположится логотип с силуэтом скульптуры Солдата-Победителя и слоганом «Великая Победа!». Баннеры появятся на Комсомольском мосту, улице Гагарина, Иртышской набережной и улице 60 лет Победы. Флаги же установят на Соборной площади, улице Ленина, 3-й Островской, Масленникова, 70 лет Октября, Заозерной, пересечении улиц Березовой и Красный Путь и остановке «Парк им. 30-летия Победы».