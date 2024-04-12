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Стало известно, как украсят Омск к 9 мая

В Омске утвердили концепцию украшения города к Дню победы

12 апреля 2024, 09:15
Фото: Администрация Омска

Стало известно, как украсят Омск к 9 мая

Художественное оформление в честь 9 мая разработало управление делами мэрии, украшения появятся на Комсомольском мосту, улице Гагарина, Иртышской набережной и других локациях.

Градоначальник Сергей Шелест рассказал, где появится художественное оформление в честь Дня победы, разработкой брендбука занималось управление делами мэрии. Украшения будут выполнены в традиционных цветах праздника: красном, сером, черном, оранжевом и песочном.

В мемориальном комплексе парка имени 30-летия Победы расположится логотип с силуэтом скульптуры Солдата-Победителя и слоганом «Великая Победа!». Баннеры появятся на Комсомольском мосту, улице Гагарина, Иртышской набережной и улице 60 лет Победы. Флаги же установят на Соборной площади, улице Ленина, 3-й Островской, Масленникова, 70 лет Октября, Заозерной, пересечении улиц Березовой и Красный Путь и остановке «Парк им. 30-летия Победы».

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Праздничный день#Администрация#День Победы#Новости#9 мая#Украшения#Украшение
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