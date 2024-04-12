В Госдуме заявили, что в РФ больше нельзя будет упоминать наркотики без дисклеймера

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Депутат Тамара Фролова объяснила, что поправки уточняют понятие «антинаркотической пропаганды» и информирование об административной и уголовной ответственности, психических расстройствах и других негативных последствиях употребления наркотиков, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Депутат заключила, что пропаганда наркотиков недопустима и каждый должен осознавать последствия нарушений в этой области.