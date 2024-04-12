В Госдуме заявили, что в РФ больше нельзя будет упоминать наркотики без дисклеймера

Комитет Госдумы по охране здоровья принял поправки к закону о наркотических средствах и психотропных веществах, которые определяют случаи допустимости упоминания наркотиков в произведениях искусства и литературы.