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В Госдуме заявили, что в РФ больше нельзя будет упоминать наркотики без дисклеймера

12 апреля 2024, 07:00
Комитет Госдумы по охране здоровья принял поправки к закону о наркотических средствах и психотропных веществах, которые определяют случаи допустимости упоминания наркотиков в произведениях искусства и литературы.

Депутат Тамара Фролова объяснила, что поправки уточняют понятие «антинаркотической пропаганды» и информирование об административной и уголовной ответственности, психических расстройствах и других негативных последствиях употребления наркотиков, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Депутат заключила, что пропаганда наркотиков недопустима и каждый должен осознавать последствия нарушений в этой области.

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