В Фонде ОМС рассказали, как спастись от инфаркта и гипертонии

«Пациентам с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, тем, кто получает только немедикаментозное лечение, рекомендуется проходить диспансерные осмотры не реже одного раза в три месяца», — рассказал советник гендиректора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаил Пушков. Он также добавил, что с подобной периодичностью необходимо наносить визиты к врачу и тем, кто не придерживается схемы лечения и считает, что снижения артериального давления достаточно для того, чтобы отказаться от лекарственной терапии.