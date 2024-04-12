В Фонде ОМС рассказали, как спастись от инфаркта и гипертонии

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Эксперты системы ОМС рассказали, что необходимо, чтобы встать на учет и систематически следить за своим здоровьем.
Следствием сердечно-сосудистых заболеваний нередко оказывается такое жизнеугрожающее состояние, как инфаркт. Однако, как правило, ему в течение длительного времени может предшествовать гипертоническая болезнь: ее главный признак — это длительное повышение артериального давления, которое может привести к поражению мозга, сердца и почек, сообщает aif.ru.
В последние годы система ОМС взяла курс на развитие превентивной медицины, рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Он также напомнил, что именно превентивная медицина дает возможность избежать возникновения многих заболеваний и сохранить здоровье надолго.
Чтобы не допустить сосудистой катастрофы, важно регулярно наблюдаться у специалиста, чтобы поддерживать оптимальный уровень артериального давления, корректировать факторы риска, оценивать состояние органов-мишеней и так далее.
Этим целям как нельзя лучше отвечает диспансерное наблюдение, которое назначается при постановке диагноза «артериальная гипертензия 2–3 степени» и осуществляется под контролем врача-терапевта.
Периодичность диспансерных осмотров пациента должен установить лечащий врач, который основывается на степени сердечно-сосудистого риска заболевания. Такие осмотры требуется проводить не реже раза в год при условии стабильного течения болезни.
Осмотры пациентов, принадлежащих к категории среднего и низкого риска, которые регулярно контролируют свое артериальное давление, нужно проводить с интервалом в 4–6 месяцев.
«Пациентам с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, тем, кто получает только немедикаментозное лечение, рекомендуется проходить диспансерные осмотры не реже одного раза в три месяца», — рассказал советник гендиректора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаил Пушков. Он также добавил, что с подобной периодичностью необходимо наносить визиты к врачу и тем, кто не придерживается схемы лечения и считает, что снижения артериального давления достаточно для того, чтобы отказаться от лекарственной терапии.
Для пациентов, которые перенесли инфаркт миокарда, устанавливается собственный алгоритм диспансерного наблюдения. При стабильном течении заболевания периодичность диспансерных приемов у кардиолога должна составлять не менее двух раз в год.
Эксперты системы ОМС указывают на то, что проблемы с сердцем относятся к жизнеугрожающим состояниям, поэтому при появлении определенных симптомов необходимо срочное обращение к врачу или вызов бригады скорой помощи.