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Начальница отдела закупок АО «Омскоблводопровод» отправилась под домашний арест

Суд отправил начальницу отдела закупок АО «Омскоблводопровод» под домашний арест

12 апреля 2024, 08:28
Фото: 1MI

Начальница отдела закупок АО «Омскоблводопровод» отправилась под домашний арест

Куйбышевский районный суд вынес приговор начальнице отдела АО и директору коммерческой организации за получение и дачу взятки в крупном размере.

Куйбышевский районный озвучил наказание для начальницы отдела АО «Омскоблводопровод» и директора коммерческой организации, они обвиняются в коррупционных преступлениях. Первая подсудимая — в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), второй — в даче этой взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Установлено, что начальница отдела закупок получила взятку в размере 200 тысяч рублей от директора коммерческой организации. За эти средства она должна была обеспечить беспрепятственное заключение контракта на приобретение у организации химических реагентов.

В результате Куйбышевский районный суд поддержал ходатайство прокуратуры и следственных органов и назначил подсудимым наказание в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 9 июня. Расследование продолжается.

Видео: Прокуратура Омской области

Напомним, что вчера в офисах АО «Омскоблводопровод» прошли обыски, их провели сотрудники региональных отделений ФСБ, МВД и следственного комитета. Удалось обнаружить, что компания незаконно проводила тендеры, ущерб от нарушений составил более 10 млн рублей.

Не менее 10 млн ущерба. В офисах АО «Омскоблводопровод» прошли обыски
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#Анастасия Баянова#Видео#Омск#Омская область#Мошенничество#Коррупция#Новости#Омскоблводопровод#Компания#Компании#Профилактика коррупции#Коррупционная составляющая
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