Суд отправил начальницу отдела закупок АО «Омскоблводопровод» под домашний арест

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Куйбышевский районный озвучил наказание для начальницы отдела АО «Омскоблводопровод» и директора коммерческой организации, они обвиняются в коррупционных преступлениях. Первая подсудимая — в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), второй — в даче этой взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).
Установлено, что начальница отдела закупок получила взятку в размере 200 тысяч рублей от директора коммерческой организации. За эти средства она должна была обеспечить беспрепятственное заключение контракта на приобретение у организации химических реагентов.
В результате Куйбышевский районный суд поддержал ходатайство прокуратуры и следственных органов и назначил подсудимым наказание в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 9 июня. Расследование продолжается.
Напомним, что вчера в офисах АО «Омскоблводопровод» прошли обыски, их провели сотрудники региональных отделений ФСБ, МВД и следственного комитета. Удалось обнаружить, что компания незаконно проводила тендеры, ущерб от нарушений составил более 10 млн рублей.